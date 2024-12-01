Бродяга-хулиган на сцене и серьезный режиссер: Гарику Сукачеву — 65

Актеру, сценаристу, режиссеру, рок-музыканту Гарику Сукачеву исполнилось 65 лет. О биографии основателя групп «Бригада С » и «Неприкасаемые», лишении прав, поддержке Путина — в материале URA.RU.
Биография
Игорь (Гарик) Сукачев родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино (Московская область). Он провел свои юные годы в рабочем поселке Тушино. Его отец, Иван Сукачев, занимался инженерной деятельностью, тогда как мать, Валентина Сукачева, работала поваром.
В детстве он обучался игре на баяне в музыкальной школе № 17 и завершил обучение в восьмом классе общеобразовательной школы. Позднее он поступил в Московский техникум железнодорожного транспорта, где принимал участие в проектировании железнодорожной станции Тушино. В 1987 году Сукачев успешно завершил заочное обучение в Липецком областном культурно-просветительском училище, получив квалификацию режиссера театра.
Карьера
Музыкальные коллективы и группы артиста
В 1977 году Сукачев основал музыкальный коллектив под названием «Закат Солнца вручную». К составу присоединились Павел Кузин (ударные), Геннадий Полешнин (гитара) и Павел Казин (клавишные инструменты). Через два года группа выпустила альбом «Оставаться самим собой», и в 1982 году проект был расформирован.
После Сукачев организовал новую группу вместе с Евгением Хавтаном, которая получила название «Постскриптум (P.S. Band)». В рамках этой группы был выпущен альбом «Не унывай!».
К 1986 году Сукачев продолжил свою музыкальную деятельность, создав группу «Бригада С » вместе с музыкантом Сергеем Галаниным. В течение семи лет своего существования коллектив выпустил два магнитоальбома и три студийных диска, среди которых: «Добро пожаловать в запретную зону» (1988), «Ностальгическое танго» (1988), «Аллергии — нет!» (1991), «Все это рок-н-ролл» (1992) и «Реки» (1993). А 1989 году группа снялась в картине «Трагедия в стиле рок».
Распад «Бригады С » пришелся на 1994 год. В том же году Сукачев собрал группу «Неприкасаемые». В нее вошли: Сергей Воронов (гитара), Анатолий Крупнов (бас-гитара), Павел Кузин (барабаны), Рушан Аюпов (клавиши), Алексей Ермолин (саксофон), Александр Казанков (флейта). И просуществовала она около 20 лет.
В 2013 году команда «Неприкасаемые» записала последний альбом «Внезапный Будильник». И в конце декабря того же года Сукачев сообщил о распаде группы.
За последнее десятилетие артист выпустил несколько сольных альбомов: «Мой Высоцкий» (2014), «246» (2019), приуроченный к 60-летнему юбилею артиста. В марте 2021 года была представлена композиция под названием «Тишина», которая была записана в личной студии исполнителя. В том же году состоялся релиз совместного альбома с Александром Скляром, озаглавленного «Боцман и Бродяга. Часть 2».
Кинокарьера
В 1992 году он был ведущим авторской программы «Беседка» на телеканале «Останкино». С начала 2019 года Гарри Сукачев стал ведущим новой телепрограммы «СССР. Знак качества» на канале «Звезда». В сентябре 2020 года он присоединился к команде наставников телепроекта «Голос. 60+».
В 2005 году Сукачев сосредоточил внимание на кинематографии. Его дебют в роли режиссера состоялся с драмой «Кризис среднего возраста». В качестве актера Сукачев принял участие в нескольких кинопроектах: он сыграл в «Жмурках» Алексея Балабанова (2005), «1-м скором» Олега Гусева (2006) и в своей же картине «Дом Солнца» (2010). В период с 2005 по 2008 год он также занимался озвучиванием мультфильмов, среди которых «Кошмар перед Рождеством», «Правдивая история Красной Шапки» и «Приключения Лотты из Самоделкино».
Лишение прав и арест яхты
Сукачев был замечен за нетрезвым вождением
В начале ноября 2024 года Гарик Сукачев был признан виновным в невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишен водительских прав на полтора года. Московский суд также назначил административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Сукачев пытался оспорить постановление, утверждая свою трезвость в момент остановки его машины сотрудниками ДПС. Однако решение мирового судьи осталось без изменений, жалобу отклонили.
Из истории водительских нарушений певца известно, что это не первый случай, когда он лишался прав. В 2012 году Сукачев уже сталкивался с подобной ситуацией за выезд на встречную полосу.
Арест яхты
Из-за того, что в апреле 2022 года Евросоюз запретил вход в гавани ЕС яхтам с российскими флагами, судно Сукачева Pearly Bell 2, которое находилось в Нидерландах, оказалось заблокированным в европейском порту на несколько лет. Однако в начале октября 2024 года стало известно, что артисту удалось добиться разблокировки яхты. Сообщается, что в начале сентября она вышла в Северное море. Однако информации о дальнейшем маршруте судна пока нет.
Сукачев и СВО
Что артист говорил об СВО
В 2022 году музыкант поддержал действие российских властей в отношении начала проведения на Украине специальной военной операции. Незадолго после начала СВО Сукачев опубликовал фотографию своей новой татуировки «Родина или смерть» в соцсетях.
Семья артиста сплотилась за время проведения спецоперации. Сукачев отмечал, что теперь они стараются не обсуждать политические вопросы дома. Также укрепилась связь между детьми музыканта. 37-летний сын рокера, Александр, стал чаще видеться с сестрой, звать семью в кино и рестораны.
Желание музыканта поехать в Донбасс
В Донбасс артист хотел приехать еще в 2014 году, тогда в регионе только начались боевые действия. Как отметил сам Сукачев, от поездки его в то время отговорили.
Сейчас музыкант занят съемкой художественного фильма о Донбассе. Сукачев ездит в регион для сбора материала. Помимо этого, он посещал ДНР, где выступал в госпитале для раненых.
Сукачев об уехавших из России артистах
В 2022 году Сукачев записал кавер на песню Анатолия Крупного «Я остаюсь». Создание кавера на песню «Я остаюсь» стало совместным проектом множества известных российских музыкантов, включая Сергея Шнурова, Владимира Шахрина и других. Артист заявил, что данная композиция не является протестом против тех, кто покинул Россию после начала проведения специальной военной операции на Украине. По словам музыканта, в ней он обращается ко всем, кто чувствует связь с Родиной, несмотря на различные обстоятельства.
Сукачев отмечал, что со многими звездами, которые покинули страну, ранее у него были хорошие отношения. Но, по мнению артиста, к ним уже поздно обращаться.
Сукачев поддерживает президента Путина
Музыкант поддерживает президента России Владимира Путина. Лично артист никогда не встречался с российским лидером.
Сукачев считает, что страну ждет грандиозное будущее. По его мнению, Россия станет «империей, сильным государством с сильными институтами власти».
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