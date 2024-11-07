Сукачева лишили водительских прав на полтора года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гарик Сукачев потерял права на 1,5 года
Гарик Сукачев потерял права на 1,5 года Фото:

Российский поэт и музыкант Гарик Сукачев привлечен к административной ответственности за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщили в столичном суде. Мужчину лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев», — написали в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Музыканта признали виновным в незвыполнении требований: он отказался от медосвидельствования на опьянение.

Апелляционная жалоба, поданная Сукачевым, была рассмотрена Мещанским районным судом. Однако решение мирового судьи осталось без изменений, жалобу отклонили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский поэт и музыкант Гарик Сукачев привлечен к административной ответственности за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщили в столичном суде. Мужчину лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. «Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев», — написали в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Музыканта признали виновным в незвыполнении требований: он отказался от медосвидельствования на опьянение. Апелляционная жалоба, поданная Сукачевым, была рассмотрена Мещанским районным судом. Однако решение мирового судьи осталось без изменений, жалобу отклонили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...