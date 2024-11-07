Сукачева лишили водительских прав на полтора года

Российский поэт и музыкант Гарик Сукачев привлечен к административной ответственности за невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщили в столичном суде. Мужчину лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев», — написали в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Музыканта признали виновным в незвыполнении требований: он отказался от медосвидельствования на опьянение.
Апелляционная жалоба, поданная Сукачевым, была рассмотрена Мещанским районным судом. Однако решение мирового судьи осталось без изменений, жалобу отклонили.
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