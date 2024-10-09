09 октября 2024

В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева

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Рок-фестиваль Кардиограмма: Гарик Сукачев. Екатеринбург, сукачев гарик
Разморозки яхты Сукачева добилась российская юрфирма BGP Litigation Фото:
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Яхта российского музыканта Гарика Сукачева, Pearly Bell 2, была разблокирована в Нидерландах. Об этом сообщили источники, передают «Ведомости».

«Разморозки яхты Сукачева добилась российская юрфирма BGP Litigation», — отмечает источник, не уточняя причин блокировки судна. Однако подчеркивается, что Евросоюз не вводил персональных санкций против музыканта. Данные сервиса MarineTraffic свидетельствуют о том, что яхта вышла в Северное море в начале сентября, после того как с августа 2022 года не покидала порт голландского города Медемблик.

В июле 2021 года Сукачев опубликовал видео «крещения» своей новой лодки Pearly Bell 2, а в интервью Y Magazine в сентябре того же года рассказывал о своем опыте строительства и рефита лодки на голландской верфи Contest Yachts. Представители музыканта, BGP Litigation и соответствующие нидерландские организации пока не прокомментировали ситуацию.

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Яхта российского музыканта Гарика Сукачева, Pearly Bell 2, была разблокирована в Нидерландах. Об этом сообщили источники, передают «Ведомости». «Разморозки яхты Сукачева добилась российская юрфирма BGP Litigation», — отмечает источник, не уточняя причин блокировки судна. Однако подчеркивается, что Евросоюз не вводил персональных санкций против музыканта. Данные сервиса MarineTraffic свидетельствуют о том, что яхта вышла в Северное море в начале сентября, после того как с августа 2022 года не покидала порт голландского города Медемблик. В июле 2021 года Сукачев опубликовал видео «крещения» своей новой лодки Pearly Bell 2, а в интервью Y Magazine в сентябре того же года рассказывал о своем опыте строительства и рефита лодки на голландской верфи Contest Yachts. Представители музыканта, BGP Litigation и соответствующие нидерландские организации пока не прокомментировали ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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