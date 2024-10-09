В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева

10 октября 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Разморозки яхты Сукачева добилась российская юрфирма BGP Litigation Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Яхта российского музыканта Гарика Сукачева, Pearly Bell 2, была разблокирована в Нидерландах. Об этом сообщили источники, передают «Ведомости». «Разморозки яхты Сукачева добилась российская юрфирма BGP Litigation», — отмечает источник, не уточняя причин блокировки судна. Однако подчеркивается, что Евросоюз не вводил персональных санкций против музыканта. Данные сервиса MarineTraffic свидетельствуют о том, что яхта вышла в Северное море в начале сентября, после того как с августа 2022 года не покидала порт голландского города Медемблик. В июле 2021 года Сукачев опубликовал видео «крещения» своей новой лодки Pearly Bell 2, а в интервью Y Magazine в сентябре того же года рассказывал о своем опыте строительства и рефита лодки на голландской верфи Contest Yachts. Представители музыканта, BGP Litigation и соответствующие нидерландские организации пока не прокомментировали ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Яхта российского музыканта Гарика Сукачева, Pearly Bell 2, была разблокирована в Нидерландах. Об этом сообщили источники, передают «Ведомости». «Разморозки яхты Сукачева добилась российская юрфирма BGP Litigation», — отмечает источник, не уточняя причин блокировки судна. Однако подчеркивается, что Евросоюз не вводил персональных санкций против музыканта. Данные сервиса MarineTraffic свидетельствуют о том, что яхта вышла в Северное море в начале сентября, после того как с августа 2022 года не покидала порт голландского города Медемблик. В июле 2021 года Сукачев опубликовал видео «крещения» своей новой лодки Pearly Bell 2, а в интервью Y Magazine в сентябре того же года рассказывал о своем опыте строительства и рефита лодки на голландской верфи Contest Yachts. Представители музыканта, BGP Litigation и соответствующие нидерландские организации пока не прокомментировали ситуацию.