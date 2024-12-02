В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) разработали обогащенный каротиноидами вид кваса, который укрепляет иммунитет и замедляет процессы старения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, напиток создан на основе традиционного кваса с добавлением хвойного экстракта.
«Технологию получения квасного напитка с повышенным содержанием каротиноидов разработали ученые Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ. Такой продукт обладает антиоксидантным, иммуностимулирующим и витаминизирующим действиями», — заявили URA.RU в вузе.
Доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Светлана Меренкова сообщила, что классический квас, приготовленный на зерновом сырье, содержит витамины и минералы, но в нем отсутствует каротин, необходимый для синтеза витамина А. Хвоя при этом является источником не только каротиноидов, но и множества других полезных веществ. Разработчики обогатили напиток данным компонентом. Это компенсировало дефицит витамина А и значительно улучшило функции организма.
Процесс создания напитка отличается от традиционного. Ученые использовали концентрат квасного сусла, смешанный с хвойным экстрактом, полученным методом спиртовой мацерации, когда полезные вещества извлекаются с помощью спирта. Для приготовления экстракта измельченную хвою замачивали в спирте, что позволило извлечь каротиноиды и витамины. После ферментации и брожения в напиток вводили экстракт, не изменяя его органолептических свойств.
Результаты исследований подтвердили высокую концентрацию каротиноидов в продукте. Спектрофотометрический анализ показал, что напиток соответствует требованиям ГОСТ по содержанию полезных веществ. Дегустация подтвердила привычный вкус. Каротиноиды в составе кваса защищают организм от свободных радикалов и продлевают срок годности продукта, благодаря своим антиоксидантным свойствам.
Хвойный квас стал первым продуктом в России с таким составом. Рецептура позволила сочетать традиционные технологии с научными разработками, создавая напиток, который утоляет жажду, помогает бороться с воспалениями, поддерживает иммунитет и улучшает общее состояние организма.
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