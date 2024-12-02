В Челябинске создали молодильный квас. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Для выпуска кваса с хвоей разработали свою технологию
Для выпуска кваса с хвоей разработали свою технологию Фото:

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) разработали обогащенный каротиноидами вид кваса, который укрепляет иммунитет и замедляет процессы старения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, напиток создан на основе традиционного кваса с добавлением хвойного экстракта.

«Технологию получения квасного напитка с повышенным содержанием каротиноидов разработали ученые Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ. Такой продукт обладает антиоксидантным, иммуностимулирующим и витаминизирующим действиями», — заявили URA.RU в вузе.

Доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Светлана Меренкова сообщила, что классический квас, приготовленный на зерновом сырье, содержит витамины и минералы, но в нем отсутствует каротин, необходимый для синтеза витамина А. Хвоя при этом является источником не только каротиноидов, но и множества других полезных веществ. Разработчики обогатили напиток данным компонентом. Это компенсировало дефицит витамина А и значительно улучшило функции организма.

Процесс создания напитка отличается от традиционного. Ученые использовали концентрат квасного сусла, смешанный с хвойным экстрактом, полученным методом спиртовой мацерации, когда полезные вещества извлекаются с помощью спирта. Для приготовления экстракта измельченную хвою замачивали в спирте, что позволило извлечь каротиноиды и витамины. После ферментации и брожения в напиток вводили экстракт, не изменяя его органолептических свойств.

Результаты исследований подтвердили высокую концентрацию каротиноидов в продукте. Спектрофотометрический анализ показал, что напиток соответствует требованиям ГОСТ по содержанию полезных веществ. Дегустация подтвердила привычный вкус. Каротиноиды в составе кваса защищают организм от свободных радикалов и продлевают срок годности продукта, благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Хвойный квас стал первым продуктом в России с таким составом. Рецептура позволила сочетать традиционные технологии с научными разработками, создавая напиток, который утоляет жажду, помогает бороться с воспалениями, поддерживает иммунитет и улучшает общее состояние организма.

Полученный квас по вкусу не отличить от привычного
Полученный квас по вкусу не отличить от привычного
Фото:
Хвоя добавила напитку полезных свойств для организма и сохранности кваса
Хвоя добавила напитку полезных свойств для организма и сохранности кваса
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В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) разработали обогащенный каротиноидами вид кваса, который укрепляет иммунитет и замедляет процессы старения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, напиток создан на основе традиционного кваса с добавлением хвойного экстракта. «Технологию получения квасного напитка с повышенным содержанием каротиноидов разработали ученые  Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ. Такой продукт обладает антиоксидантным, иммуностимулирующим и витаминизирующим действиями», — заявили URA.RU в вузе. Доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Светлана Меренкова сообщила, что классический квас, приготовленный на зерновом сырье, содержит витамины и минералы, но в нем отсутствует каротин, необходимый для синтеза витамина А. Хвоя при этом является источником не только каротиноидов, но и множества других полезных веществ. Разработчики обогатили напиток данным компонентом. Это компенсировало дефицит витамина А и значительно улучшило функции организма. Процесс создания напитка отличается от традиционного. Ученые использовали концентрат квасного сусла, смешанный с хвойным экстрактом, полученным методом спиртовой мацерации, когда полезные вещества извлекаются с помощью спирта. Для приготовления экстракта измельченную хвою замачивали в спирте, что позволило извлечь каротиноиды и витамины. После ферментации и брожения в напиток вводили экстракт, не изменяя его органолептических свойств. Результаты исследований подтвердили высокую концентрацию каротиноидов в продукте. Спектрофотометрический анализ показал, что напиток соответствует требованиям ГОСТ по содержанию полезных веществ. Дегустация подтвердила привычный вкус. Каротиноиды в составе кваса защищают организм от свободных радикалов и продлевают срок годности продукта, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Хвойный квас стал первым продуктом в России с таким составом. Рецептура позволила сочетать традиционные технологии с научными разработками, создавая напиток, который утоляет жажду, помогает бороться с воспалениями, поддерживает иммунитет и улучшает общее состояние организма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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