Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных оленей

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Суд сократил объем ущерба браконьерам, которые в феврале 2023 года убили 26 северных оленей
Суд сократил объем ущерба браконьерам, которые в феврале 2023 года убили 26 северных оленей Фото:

Сахалинский областной суд принял решение освободить от наказания двух браконьеров, Алексея Василенко и Александра Смирнова, которые были обвинены в убийстве 26 краснокнижных северных оленей. По данным суда, время, проведенное под мерой пресечения, было зачтено как отбытие наказания.

«Двум приговоренным — Алексею Василенко и Александру Смирнову суд зачел время запрета определенных действий, который был назначен в качестве меры пресечения, в срок отбывания наказания в колонии-поселении», — говорится в карточке дела. Суд признал, что каждый день, в течение которого Смирнов и Василенко подвергались ограничениям определенных действий, эквивалентен одному дню в колонии-поселении. Таким образом, срок, назначенный им в рамках данного наказания, был признан полностью отбытым.

Апелляционная инстанция существенно снизила оценку ущерба, нанесенного природе. Первоначально ущерб был оценен в 4,74 млн рублей, однако по решению Сахалинского областного суда его величина была скорректирована до 780 тыс. рублей. Уже возмещенная браконьерами сумма превышала новую оценку ущерба.

В конце февраля 2023 года в Охинском районе, расположенном на севере Сахалина, были найдены останки 26 особей северных оленей, внесенных в Красную книгу, в том числе несколько самок. Было возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, минимальное наказание по данной статье может составлять штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а максимальное — лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Сахалинский областной суд принял решение освободить от наказания двух браконьеров, Алексея Василенко и Александра Смирнова, которые были обвинены в убийстве 26 краснокнижных северных оленей. По данным суда, время, проведенное под мерой пресечения, было зачтено как отбытие наказания. «Двум приговоренным — Алексею Василенко и Александру Смирнову суд зачел время запрета определенных действий, который был назначен в качестве меры пресечения, в срок отбывания наказания в колонии-поселении», — говорится в карточке дела. Суд признал, что каждый день, в течение которого Смирнов и Василенко подвергались ограничениям определенных действий, эквивалентен одному дню в колонии-поселении. Таким образом, срок, назначенный им в рамках данного наказания, был признан полностью отбытым. Апелляционная инстанция существенно снизила оценку ущерба, нанесенного природе. Первоначально ущерб был оценен в 4,74 млн рублей, однако по решению Сахалинского областного суда его величина была скорректирована до 780 тыс. рублей. Уже возмещенная браконьерами сумма превышала новую оценку ущерба. В конце февраля 2023 года в Охинском районе, расположенном на севере Сахалина, были найдены останки 26 особей северных оленей, внесенных в Красную книгу, в том числе несколько самок. Было возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, минимальное наказание по данной статье может составлять штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а максимальное — лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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