В мире Украина В США озвучили размер необходимой Украине помощи в 2025 году WSJ: в 2025 году Украине понадобится военная помощь на 120 миллиардов долларов 03 декабря 2024 в 12:16 Размер текста - 17 + Украине в 2025 году потребуется около 126 млрд долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2025 году Украине для противостояния с российской армией понадобится военная помощь на сумму около 120 млрд долларов. Об этом изданию Wall Street Journal сообщил один из украинских чиновников. «В следующем году Киеву понадобится около 120 миллиардов евро, что эквивалентно 126 миллиардам долларов, в качестве военной помощи, чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России», — сообщил чиновник. За все время специальной военной операции США уже потратили на Украину 61,4 млрд долларов. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что главное преимущество РФ перед Украиной заключается в единстве российских солдат, никакие поставки оружия положения дел не изменят. Также Путин отметил единство и сплоченность бойцов. При этом он напомнил, что среди солдат ВСУ все больше растет нежелание к сопротивлению ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В 2025 году Украине для противостояния с российской армией понадобится военная помощь на сумму около 120 млрд долларов. Об этом изданию Wall Street Journal сообщил один из украинских чиновников. «В следующем году Киеву понадобится около 120 миллиардов евро, что эквивалентно 126 миллиардам долларов, в качестве военной помощи, чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России», — сообщил чиновник. За все время специальной военной операции США уже потратили на Украину 61,4 млрд долларов. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что главное преимущество РФ перед Украиной заключается в единстве российских солдат, никакие поставки оружия положения дел не изменят. Также Путин отметил единство и сплоченность бойцов. При этом он напомнил, что среди солдат ВСУ все больше растет нежелание к сопротивлению ВС РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям