Мишустин выделил сотни миллионов на расширение ЕКАД

Премьер-министр РФ Мишустин выделил 354 млн рублей на расширение ЕКАД

03 декабря 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

На участке увеличили количество полос (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловской области выделили 354,2 миллиона рублей из федерального бюджета на расширение участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает департамент информполитики региона. «Дополнительные деньги будут направлены на ввод в эксплуатацию второй очереди ЕКАД на участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному. Работы на этом участке завершены почти на год раньше срока», — сказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая. Количество полос движения там увеличили с четырех до шести. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено порядка трех миллиардов рублей. Сумма будет разделена между девятью регионами РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловской области выделили 354,2 миллиона рублей из федерального бюджета на расширение участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает департамент информполитики региона. «Дополнительные деньги будут направлены на ввод в эксплуатацию второй очереди ЕКАД на участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному. Работы на этом участке завершены почти на год раньше срока», — сказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая. Количество полос движения там увеличили с четырех до шести. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено порядка трех миллиардов рублей. Сумма будет разделена между девятью регионами РФ.