Мишустин выделил сотни миллионов на расширение ЕКАД

Свердловской области выделили 354,2 миллиона рублей из федерального бюджета на расширение участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает департамент информполитики региона.
«Дополнительные деньги будут направлены на ввод в эксплуатацию второй очереди ЕКАД на участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному. Работы на этом участке завершены почти на год раньше срока», — сказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая. Количество полос движения там увеличили с четырех до шести.
Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено порядка трех миллиардов рублей. Сумма будет разделена между девятью регионами РФ.
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