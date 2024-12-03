Мишустин выделил сотни миллионов на расширение ЕКАД

Премьер-министр РФ Мишустин выделил 354 млн рублей на расширение ЕКАД
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Завершенные участки дорог от УГПХ (УТСС). Екатеринбург, екад
На участке увеличили количество полос (архивное фото) Фото:

Свердловской области выделили 354,2 миллиона рублей из федерального бюджета на расширение участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает департамент информполитики региона.

«Дополнительные деньги будут направлены на ввод в эксплуатацию второй очереди ЕКАД на участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному. Работы на этом участке завершены почти на год раньше срока», — сказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая. Количество полос движения там увеличили с четырех до шести.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено порядка трех миллиардов рублей. Сумма будет разделена между девятью регионами РФ.

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Свердловской области выделили 354,2 миллиона рублей из федерального бюджета на расширение участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает департамент информполитики региона. «Дополнительные деньги будут направлены на ввод в эксплуатацию второй очереди ЕКАД на участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному. Работы на этом участке завершены почти на год раньше срока», — сказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая. Количество полос движения там увеличили с четырех до шести. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено порядка трех миллиардов рублей. Сумма будет разделена между девятью регионами РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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