Жители Санкт-Петербурга отправятся в колонию за попытку диверсии

04 декабря 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Жители Петербурга отправятся в колонию на девять лет за поджог релейного шкафа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Петербурге городской суд приговорил Василия Иванова и Сергея Саратовцева к девяти годам лишения свободы за попытку диверсии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Саратовцев гвоздодером взломал дверцу релейного шкафа, а Иванов облил горючей смесью наружную поверхность корпуса и внутреннюю аппаратурную систему, смочил также хлопчатобумажную перчатку, поджег ее и бросил на аппаратурную систему, что привело к их воспламенению», — говорится в докладе пресс-службы. Преступление было зафиксировано на камеру, после чего отправлено неизвестному лицу как доказательство, чтобы получить денежное вознаграждение в размере восьми тысяч рублей. Саратовцев решился на преступление после сообщения в одном из чатов от неустановленного лица. Неизвестный назначил вознаграждение — восемь тысяч рублей тому, кто подожжет релейный шкаф ОАО «РЖД», обеспечивающий безопасное движение поездов. В качестве сообщника Саратовцев пригласил Иванова, а прибыль договорились поделить. Фигуранты вину признали, в содеянном раскаялись. Петербургский суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима. Первые три года — с отбыванием в тюрьме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Петербурге городской суд приговорил Василия Иванова и Сергея Саратовцева к девяти годам лишения свободы за попытку диверсии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Саратовцев гвоздодером взломал дверцу релейного шкафа, а Иванов облил горючей смесью наружную поверхность корпуса и внутреннюю аппаратурную систему, смочил также хлопчатобумажную перчатку, поджег ее и бросил на аппаратурную систему, что привело к их воспламенению», — говорится в докладе пресс-службы. Преступление было зафиксировано на камеру, после чего отправлено неизвестному лицу как доказательство, чтобы получить денежное вознаграждение в размере восьми тысяч рублей. Саратовцев решился на преступление после сообщения в одном из чатов от неустановленного лица. Неизвестный назначил вознаграждение — восемь тысяч рублей тому, кто подожжет релейный шкаф ОАО «РЖД», обеспечивающий безопасное движение поездов. В качестве сообщника Саратовцев пригласил Иванова, а прибыль договорились поделить. Фигуранты вину признали, в содеянном раскаялись. Петербургский суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима. Первые три года — с отбыванием в тюрьме.