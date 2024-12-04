04 декабря 2024

Свердловчанин, убивший заслуженного тренера РСФСР, избежит тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Материалы уголовного дела передали в суд (архивное фото) Фото:

Уроженца Серова (Свердловская область), убившего в больничной палате 79-летнего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева, требуют отправить на принудительное лечение. Материалы уголовного дела уже переданы в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Серовская городская прокуратура утвердила постановление о направлении материалов уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 59-летнего мужчины. Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в применении принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — следует из сообщения.

Обвиняемый и Савельев были соседями по палате в серовской больнице. 30 августа мужчина напал на пенсионера, ударив его по голове табуретом за то, что тот храпел и мешал ему спать. После этого тренер впал в кому. На его лечение неравнодушные собирали средства, однако 12 сентября он скончался.

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Уроженца Серова (Свердловская область), убившего в больничной палате 79-летнего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева, требуют отправить на принудительное лечение. Материалы уголовного дела уже переданы в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Серовская городская прокуратура утвердила постановление о направлении материалов уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 59-летнего мужчины. Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в применении принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — следует из сообщения. Обвиняемый и Савельев были соседями по палате в серовской больнице. 30 августа мужчина напал на пенсионера, ударив его по голове табуретом за то, что тот храпел и мешал ему спать. После этого тренер впал в кому. На его лечение неравнодушные собирали средства, однако 12 сентября он скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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