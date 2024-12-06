Прокуратура начала проверку после разлившейся ртути на челябинском предприятии

Прокуратура Центрального района Челябинска начала проверку после обнаружения 40 килограммов ртути, часть которой оказалась разлита в подвальном помещении одного из городских предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура проверит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства об охране окружающей среды. Ход проверки поставлен на контроль, по ее результатам будут приняты соответствующие меры», — уточнили в ведомстве.
Как сообщало URA.RU ранее, опасное вещество было обнаружено работниками одного из челябинских предприятий во время уборки подвального помещения. На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательной службы региона. Они обнаружили три металлических баллона общим весом свыше 40 кг и стеклянные колбы. Устранение последствий утечки заняло более двух часов.
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