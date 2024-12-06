06 декабря 2024

Прокуратура начала проверку после разлившейся ртути на челябинском предприятии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
Челябинская прокуратура поставила на контроль ситуацию с утечкой ртути на предприятии Фото:

Прокуратура Центрального района Челябинска начала проверку после обнаружения 40 килограммов ртути, часть которой оказалась разлита в подвальном помещении одного из городских предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура проверит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства об охране окружающей среды. Ход проверки поставлен на контроль, по ее результатам будут приняты соответствующие меры», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало URA.RU ранее, опасное вещество было обнаружено работниками одного из челябинских предприятий во время уборки подвального помещения. На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательной службы региона. Они обнаружили три металлических баллона общим весом свыше 40 кг и стеклянные колбы. Устранение последствий утечки заняло более двух часов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Центрального района Челябинска начала проверку после обнаружения 40 килограммов ртути, часть которой оказалась разлита в подвальном помещении одного из городских предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура проверит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства об охране окружающей среды. Ход проверки поставлен на контроль, по ее результатам будут приняты соответствующие меры», — уточнили в ведомстве. Как сообщало URA.RU ранее, опасное вещество было обнаружено работниками одного из челябинских предприятий во время уборки подвального помещения. На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательной службы региона. Они обнаружили три металлических баллона общим весом свыше 40 кг и стеклянные колбы. Устранение последствий утечки заняло более двух часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...