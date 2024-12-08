08 декабря 2024

Ульянов прокомментировал прибытие Асада в Москву словами «РФ не предает друзей»

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О том, что Асад прибыл в Москву, стало известно 8 декабря вечером Фото:
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Россия предоставила убежище бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его семье, что подтверждает принцип непредательства друзей в трудных ситуациях, в отличие от США. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем telegram-канале, комментируя прибытие Асада в Москву.

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«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — подчеркнул Ульянов. Это заявление стало ответом на критику со стороны некоторых международных партнеров и подчеркивает принципиальную позицию России в вопросах международной лояльности и гуманитарной поддержки.

Постпред РФ также отметил, что решение о предоставлении убежища было принято на основании гуманитарных соображений. Башар Асад и его семья на данный момент находятся в Москве, что подтверждает готовность России поддерживать своих союзников в любых условиях.

8 декабря лидеры сирийской вооруженной оппозиции заявили в эфире гостелевидения о том, что они свергли Башара Асада. В тот же день Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о том, что лидер решил отказаться от президентских полномочий и покинул территорию Сирии. В настоящее время российские военные объекты на территории Сирии находятся в состоянии повышенной боевой готовности, передает RT.

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Россия предоставила убежище бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его семье, что подтверждает принцип непредательства друзей в трудных ситуациях, в отличие от США. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем telegram-канале, комментируя прибытие Асада в Москву. «Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — подчеркнул Ульянов. Это заявление стало ответом на критику со стороны некоторых международных партнеров и подчеркивает принципиальную позицию России в вопросах международной лояльности и гуманитарной поддержки. Постпред РФ также отметил, что решение о предоставлении убежища было принято на основании гуманитарных соображений. Башар Асад и его семья на данный момент находятся в Москве, что подтверждает готовность России поддерживать своих союзников в любых условиях. 8 декабря лидеры сирийской вооруженной оппозиции заявили в эфире гостелевидения о том, что они свергли Башара Асада. В тот же день Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о том, что лидер решил отказаться от президентских полномочий и покинул территорию Сирии. В настоящее время российские военные объекты на территории Сирии находятся в состоянии повышенной боевой готовности, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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