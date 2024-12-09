09 декабря 2024

Илон Маск без слов отреагировал на высказывание Зеленского о НАТО

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Илон Маск ответил на видео с Зеленским удивленным эмодзи
Илон Маск ответил на видео с Зеленским удивленным эмодзи Фото:

Илон Маск, американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla, выразил удивление в социальной сети X. Его реакция произошла в связи с комментариями президента Украины Владимира Зеленского о роли избранного главы США Дональда Трампа в процессе приглашения Украины в НАТО.

Лидер Украины ранее выразил мнение, что нет смысла обсуждать вопрос присоединения Украины к НАТО с Трампом, так как он в данный момент не является президентом США и не имеет влияния на принятие таких решений. Сообщается, что Зеленский планирует обсудить этот вопрос с действующим президентом США Джо Байденом.

Маск выразил свое недоумение по этому поводу. Он использовал эмодзи с приподнятой бровью в ответ на видео с заявлением Зеленского.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины хочет заключить мирное соглашение с Россией и готов прекратить боевые действия. Американский лидер подчеркнул, что для подобных событий наступил подходящий момент.

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Илон Маск, американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla, выразил удивление в социальной сети X. Его реакция произошла в связи с комментариями президента Украины Владимира Зеленского о роли избранного главы США Дональда Трампа в процессе приглашения Украины в НАТО. Лидер Украины ранее выразил мнение, что нет смысла обсуждать вопрос присоединения Украины к НАТО с Трампом, так как он в данный момент не является президентом США и не имеет влияния на принятие таких решений. Сообщается, что Зеленский планирует обсудить этот вопрос с действующим президентом США Джо Байденом. Маск выразил свое недоумение по этому поводу. Он использовал эмодзи с приподнятой бровью в ответ на видео с заявлением Зеленского. Ранее Трамп заявил, что президент Украины хочет заключить мирное соглашение с Россией и готов прекратить боевые действия. Американский лидер подчеркнул, что для подобных событий наступил подходящий момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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