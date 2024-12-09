Илон Маск без слов отреагировал на высказывание Зеленского о НАТО

Илон Маск, американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla, выразил удивление в социальной сети X. Его реакция произошла в связи с комментариями президента Украины Владимира Зеленского о роли избранного главы США Дональда Трампа в процессе приглашения Украины в НАТО.
Лидер Украины ранее выразил мнение, что нет смысла обсуждать вопрос присоединения Украины к НАТО с Трампом, так как он в данный момент не является президентом США и не имеет влияния на принятие таких решений. Сообщается, что Зеленский планирует обсудить этот вопрос с действующим президентом США Джо Байденом.
Маск выразил свое недоумение по этому поводу. Он использовал эмодзи с приподнятой бровью в ответ на видео с заявлением Зеленского.
Ранее Трамп заявил, что президент Украины хочет заключить мирное соглашение с Россией и готов прекратить боевые действия. Американский лидер подчеркнул, что для подобных событий наступил подходящий момент.
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