Жители ХМАО смогут забрать остаток югорского семейного капитала на руки

Власти ХМАО предложили отдавать остатки югорского семейного капитала на руки. Однако рассчитывать многодетные семьи могут только на 10 тысяч рублей. С предложением на заседании комитета думы выступил директор департамента социального развития ХМАО Антон Терехин, передает журналист URA.RU.
«Проект предусматривает использование остатка средств югорского семейного капитала, не превышающего 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты», — сказал Терехин. Депутаты поддержали проект.
Югорский семейный капитал предоставляется при рождении или усыновлении второго ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года. Размер выплаты составляет 177 тысяч рублей. Его можно потратить только на определенные услуги, например, на приобретение квартиры, медпомощь или покупку авто.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО дополнили список условий, на которые можно потратить деньги из югорского капитала. Теперь за счет этих средств можно газифицировать дом и подключить его к центральным сетям.
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