Прокурор ХМАО предложил расширить возможности использования югорского семейного капитала

Прокурор округа Евгений Ботвинкин предложил газифицировать и подключать к центральным сетям частные дома многодетных семей за счет средств югорского семейного капитала. Законопроект обсуждался на комитете по социальному развитию Думы ХМАО, передает журналист URA.RU.
«Законопроект предусматривает возможность направлять средства югорского семейного капитала на оплату подключения к централизованным сетям — электро-, водо-, и газоснабжения. Расширение перечня возможностей использования капитала, повысит количество людей, улучшивших свои жизненные условия», — сообщил прокурор.
На данный момент в ХМАО больше 10 тысяч многодетных семей, которые готовы приобрести земельные участки для строительства частных домов. При этом большая часть из них относится к малоимущим.
Югорский семейный капитал предоставляется при рождении или усыновлении второго ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года. Размер выплаты составляет 177 тысяч рублей. В среднем цена на газификацию дома составляет приблизительно 80 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что изменения в условиях получения югорского семейного капитала произошли в 2024 году. Ранее он давался при рождении третьего ребенка, а сумма выплаты составляла 150 тысяч рублей. Значительные изменения произошли и в других мерах поддержки семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!