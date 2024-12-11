Богачи начнут активно вкладывать деньги в производство «Орешника». Видео

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Бизнесмены будут чувствовать себя спокойнее под защитой «Орешника», заявил Шохин
Бизнесмены будут чувствовать себя спокойнее под защитой «Орешника», заявил Шохин Фото:

Российские бизнесмены готовы активно инвестировать в производство ракет «Орешник». Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Российский бизнес готов выделить деньги на производство „Орешника“», — заявил Шохин в интервью журналисту Александру Юнашеву. Видео разговора опубликовано в telegram-канале последнего.

Глава РСПП подчеркнул, что в таком случае предприниматели смогут чувствовать себя значительно более уверенно благодаря защите, которую обеспечивают новые ракеты. Шохин отметил, что действительно многие бизнесмены готовы инвестировать в развитие «Орешника».

В России 28 ноября началось серийное производство «Орешника». Сейчас выпуск увеличен до 300 ракет в год, передает «Царьград». Также президент РФ Владимир Путин анонсировал планы поставок данного вооружения в Белоруссию.

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Российские бизнесмены готовы активно инвестировать в производство ракет «Орешник». Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Российский бизнес готов выделить деньги на производство „Орешника“», — заявил Шохин в интервью журналисту Александру Юнашеву. Видео разговора опубликовано в telegram-канале последнего. Глава РСПП подчеркнул, что в таком случае предприниматели смогут чувствовать себя значительно более уверенно благодаря защите, которую обеспечивают новые ракеты. Шохин отметил, что действительно многие бизнесмены готовы инвестировать в развитие «Орешника». В России 28 ноября началось серийное производство «Орешника». Сейчас выпуск увеличен до 300 ракет в год, передает «Царьград». Также президент РФ Владимир Путин анонсировал планы поставок данного вооружения в Белоруссию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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