Российские бизнесмены готовы активно инвестировать в производство ракет «Орешник». Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Российский бизнес готов выделить деньги на производство „Орешника“», — заявил Шохин в интервью журналисту Александру Юнашеву. Видео разговора опубликовано в telegram-канале последнего.
Глава РСПП подчеркнул, что в таком случае предприниматели смогут чувствовать себя значительно более уверенно благодаря защите, которую обеспечивают новые ракеты. Шохин отметил, что действительно многие бизнесмены готовы инвестировать в развитие «Орешника».
В России 28 ноября началось серийное производство «Орешника». Сейчас выпуск увеличен до 300 ракет в год, передает «Царьград». Также президент РФ Владимир Путин анонсировал планы поставок данного вооружения в Белоруссию.
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