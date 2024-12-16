Пермяк, устроивший скандал в воинской части, в ожидании увольнения рассказал о новом хобби

Пермский участник СВО Жихарев учится живописи в ожидании увольнения из части
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Михаил Жихарев увлекся экспрессионизмом
Михаил Жихарев увлекся экспрессионизмом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из Перми Михаил Жихарев, известный как Миша «Капитан», ждет увольнения в запас. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» военнослужащий рассказал, что осваивает живопись.

«Как я провожу свободное время? Сегодня с утра погружен в творческий процесс. Параллельно занимаюсь двумя проектами: рисую атрибутику моего полка №353, где сейчас прохожу службу и жду увольнения из рядов Вооруженных сил РФ. Пишу портрет супруги моего сослуживца, продолжаю осваивать живопись», — написал Жихарев. Военнослужащий признался, что его увлекает экспрессионизм. Также Жихарев отметил, что держит связь со своим близким другом, художником Виталием Ниточкиным.

URA.RU рассказывало, что Жихарев был призван для участия в спецоперации в период проведения частичной мобилизации. В воинской части в Тюмени у него случился конфликт с одним из мобилизованных. Жихарева обвинили в превышении должностных полномочий и возбудили в отношении него уголовное дело. За пермяка вступился топовый российский военкор Александр Сладков. Он отметил, что Жихарев поступил правильно, поскольку следил за дисциплиной в воинской части.

Летом 2023 года суд назначил Жихареву наказание в виде словного срока и лишил его воинского звания «капитан». Сам он отмечал, что конфликт, произошедший между ним и мобилизованным, «был раздут».

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Участник спецоперации из Перми Михаил Жихарев, известный как Миша «Капитан», ждет увольнения в запас. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» военнослужащий рассказал, что осваивает живопись. «Как я провожу свободное время? Сегодня с утра погружен в творческий процесс. Параллельно занимаюсь двумя проектами: рисую атрибутику моего полка №353, где сейчас прохожу службу и жду увольнения из рядов Вооруженных сил РФ. Пишу портрет супруги моего сослуживца, продолжаю осваивать живопись», — написал Жихарев. Военнослужащий признался, что его увлекает экспрессионизм. Также Жихарев отметил, что держит связь со своим близким другом, художником Виталием Ниточкиным. URA.RU рассказывало, что Жихарев был призван для участия в спецоперации в период проведения частичной мобилизации. В воинской части в Тюмени у него случился конфликт с одним из мобилизованных. Жихарева обвинили в превышении должностных полномочий и возбудили в отношении него уголовное дело. За пермяка вступился топовый российский военкор Александр Сладков. Он отметил, что Жихарев поступил правильно, поскольку следил за дисциплиной в воинской части. Летом 2023 года суд назначил Жихареву наказание в виде словного срока и лишил его воинского звания «капитан». Сам он отмечал, что конфликт, произошедший между ним и мобилизованным, «был раздут».
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