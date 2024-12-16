В России взлетят цены на крепкий алкоголь после Нового года

С января в России повысится минимальная розничная цена на водку
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на бренди вырастет с 403 до 472 рублей за пол-литра
Цена на бренди вырастет с 403 до 472 рублей за пол-литра Фото:

С 1 января 2025 года в России запланировано увеличение минимальных цен на крепкие алкогольные напитки. В частности, стоимость полулитровой бутылки водки возрастет с 299 рублей до 349 рублей, а цена коньяка увеличится с 556 до 651 рубля. Данная информация содержится в официальном приказе Минфин РФ.

«С 1 января 2025 года повышены минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя. Стоимость водки вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 л, коньяка — с 556 до 651 рубля», — сказано в документе.

Отмечается, что цена на бренди и другие дистилляты вырастет с 403 до 472 рублей за пол-литра. При оптовой закупке от производителей минимальные цены составят 287 рублей за водку и 500 рублей за коньяк.

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С 1 января 2025 года в России запланировано увеличение минимальных цен на крепкие алкогольные напитки. В частности, стоимость полулитровой бутылки водки возрастет с 299 рублей до 349 рублей, а цена коньяка увеличится с 556 до 651 рубля. Данная информация содержится в официальном приказе Минфин РФ. «С 1 января 2025 года повышены минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя. Стоимость водки вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 л, коньяка — с 556 до 651 рубля», — сказано в документе. Отмечается, что цена на бренди и другие дистилляты вырастет с 403 до 472 рублей за пол-литра. При оптовой закупке от производителей минимальные цены составят 287 рублей за водку и 500 рублей за коньяк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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