В Юрюзань привезут горку за три дня до Нового года

18 декабря 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Горку привезут только 27 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU В Юрюзань Катав-Ивановского района Челябинской области горку для зимних забав привезут в город только 27 декабря. Жители переживают, что дети на Новый год остаются без елки и без горки. В пресс-службе района URA.RU рассказали, по какой причине это произошло. «28 ноября был заключен муниципальный контракт на поставку деревянной двускатной горки „Зима 9“. По данным транспортной компании, расчетный срок доставки 27 декабря», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации района. Они добавили, что устройство и обслуживание новогодних городков у Дворца культуры и клуба ЮРЭС пропорционально выделенным на это средствам. Жители Юрюзани отмечают, что новогоднюю елку в их городе не ставят уже несколько лет. Кроме того, все эти годы нет ни приличного ледового городка, ни нормальных горок. «В том году была одна деревянная горка, ступеньки практически сразу сломались. Почему у наших детей нет нормального ледового городка? Ваши дети пойдут на елку и горку, а наши нет, до слез обидно!» — пишет в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Наталья У. Родители указывают, что в других городах устанавливают и украшают елки, делают хорошие горки. По их мнению, на монтаж горки, которая должна прибыть 27 декабря, уйдет несколько дней, и дети рискуют остаться без праздника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Юрюзань Катав-Ивановского района Челябинской области горку для зимних забав привезут в город только 27 декабря. Жители переживают, что дети на Новый год остаются без елки и без горки. В пресс-службе района URA.RU рассказали, по какой причине это произошло. «28 ноября был заключен муниципальный контракт на поставку деревянной двускатной горки „Зима 9“. По данным транспортной компании, расчетный срок доставки 27 декабря», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации района. Они добавили, что устройство и обслуживание новогодних городков у Дворца культуры и клуба ЮРЭС пропорционально выделенным на это средствам. Жители Юрюзани отмечают, что новогоднюю елку в их городе не ставят уже несколько лет. Кроме того, все эти годы нет ни приличного ледового городка, ни нормальных горок. «В том году была одна деревянная горка, ступеньки практически сразу сломались. Почему у наших детей нет нормального ледового городка? Ваши дети пойдут на елку и горку, а наши нет, до слез обидно!» — пишет в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Наталья У. Родители указывают, что в других городах устанавливают и украшают елки, делают хорошие горки. По их мнению, на монтаж горки, которая должна прибыть 27 декабря, уйдет несколько дней, и дети рискуют остаться без праздника.