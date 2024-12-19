На окраину Екатеринбурга срочно съехались десятки врачей-спасателей. Фото, видео

В свердловском Центре медицины катастроф прошли тактические учения

19 декабря 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Бригады медиков на соревнованиях борются за первое место и премию Фото: Илья Московец © URA.RU В Территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) в Екатеринбурге медики во время тактических учений спасали «пострадавшего» в ДТП, который лежал посреди дороги в тяжелом состоянии. Официальную часть мероприятия посетили замминистра общественной безопасности региона Александр Клешнин и глава свердловского ГУ МЧС Виктор Теряев, передает корреспондент URA.RU. Вручать бригады медикам приехал глава свердловского МЧС Виктор Теряев Фото: Илья Московец © URA.RU Все началось с награждения. Десятки медиков получили нагрудные знаки, благодарственные письма и грамоты МЧС, губернатора Евгения Куйвашева, минздрава и министерства общественной безопасности. «Я горд, что мы совместно спасаем людей, которые попали в сложные ситуации. Когда я проезжаю мимо трассового пункта, думаю о том, что люди могут чувствовать себя под полной защитой специалистов высокого класса», — отметил Теряев. Знаки отличия вручали не только медработникам, но и водителям, механикам, которые, в частности, участвовали в спасении людей после обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. В здании медики ТЦМК отрабатывали принципы диалога с «пострадавшими» и «шокированными» людьми, проводили на манекенах реанимационные действия. На улице же инсценировали ДТП: сотрудник МЧС тушил пожар в машине и перерезал заблокированную дверь, а медики спасали «пострадавшего», который лежал посреди дороги. На тактические учения прибыли десятки медиков со всего региона Фото: Илья Московец © URA.RU Такие учения проходят ежегодно с 2010 года, они приурочены ко Дню спасателя, который отмечается 27 декабря. «Бывает непросто оценить, кому сначала оказать помощь, ведь в первые минуты прибывает одна бригада. Медикам нужно вызвать дополнительные бригады, сообщить в диспетчерскую, убедиться в своей безопасности, при необходимости провести спасательные работы — бережно деблокировать сжатого пострадавшего, параллельно проводя противошоковую терапию. На это и рассчитаны наши учения», — сказал главврач ТЦМК Виктор Попов, пояснив, что создаются ситуации, максимально приближенные к реальным. Всего в регионе 12 трассовых пунктов. Как рассказала URA.RU замглавврача по оперативной работе и главный судья соревнований Людмила Рогожина, от каждого из них на мероприятии должна присутствовать бригада. «Они стараются по очереди. В прошлом году были другие бригады. Перед соревнованиями все приезжают и тренируются. Стараемся, чтобы за три года все прошли эти тактические учения», — рассказала она. Главврач ТЦМК Виктор Теряев рассказал, что особое внимание уделяется психологической подготовке медиков Фото: Илья Московец © URA.RU Главврач Виктор Попов считает, что бригада даже без медикаментов должна суметь установить контакт с человеком в тяжелом состоянии, а ТЦМК уделяет внимание и подготовке водителей к оказанию помощи. В своей работе медики используют и вертолеты. Четыре дислоцируются в Екатеринбурге, один — в Краснотурьинске, на девяти трассовых пунктах есть посадочные площадки. «Трассовые пункты расположены таким образом, что среднее время прибытия составляет около 10 минут. Морозы настанут, но мы их не боимся — оперативно прибываем, замерзнуть никому не дадим», — подчеркнул он. Ранее спасательные работы по деблокированию проводили только специалисты МЧС, однако сейчас их проводят и свердловские медики. «Мы с МЧС очень тесно взаимодействуем, но наши [специалисты] могут и сами провести спасательные работы, если ситуация острая», — поделился Попов, отметив, что за это сотрудников премируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) в Екатеринбурге медики во время тактических учений спасали «пострадавшего» в ДТП, который лежал посреди дороги в тяжелом состоянии. Официальную часть мероприятия посетили замминистра общественной безопасности региона Александр Клешнин и глава свердловского ГУ МЧС Виктор Теряев, передает корреспондент URA.RU. Все началось с награждения. Десятки медиков получили нагрудные знаки, благодарственные письма и грамоты МЧС, губернатора Евгения Куйвашева, минздрава и министерства общественной безопасности. «Я горд, что мы совместно спасаем людей, которые попали в сложные ситуации. Когда я проезжаю мимо трассового пункта, думаю о том, что люди могут чувствовать себя под полной защитой специалистов высокого класса», — отметил Теряев. Знаки отличия вручали не только медработникам, но и водителям, механикам, которые, в частности, участвовали в спасении людей после обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. В здании медики ТЦМК отрабатывали принципы диалога с «пострадавшими» и «шокированными» людьми, проводили на манекенах реанимационные действия. На улице же инсценировали ДТП: сотрудник МЧС тушил пожар в машине и перерезал заблокированную дверь, а медики спасали «пострадавшего», который лежал посреди дороги. Такие учения проходят ежегодно с 2010 года, они приурочены ко Дню спасателя, который отмечается 27 декабря. «Бывает непросто оценить, кому сначала оказать помощь, ведь в первые минуты прибывает одна бригада. Медикам нужно вызвать дополнительные бригады, сообщить в диспетчерскую, убедиться в своей безопасности, при необходимости провести спасательные работы — бережно деблокировать сжатого пострадавшего, параллельно проводя противошоковую терапию. На это и рассчитаны наши учения», — сказал главврач ТЦМК Виктор Попов, пояснив, что создаются ситуации, максимально приближенные к реальным. Всего в регионе 12 трассовых пунктов. Как рассказала URA.RU замглавврача по оперативной работе и главный судья соревнований Людмила Рогожина, от каждого из них на мероприятии должна присутствовать бригада. «Они стараются по очереди. В прошлом году были другие бригады. Перед соревнованиями все приезжают и тренируются. Стараемся, чтобы за три года все прошли эти тактические учения», — рассказала она. Главврач Виктор Попов считает, что бригада даже без медикаментов должна суметь установить контакт с человеком в тяжелом состоянии, а ТЦМК уделяет внимание и подготовке водителей к оказанию помощи. В своей работе медики используют и вертолеты. Четыре дислоцируются в Екатеринбурге, один — в Краснотурьинске, на девяти трассовых пунктах есть посадочные площадки. «Трассовые пункты расположены таким образом, что среднее время прибытия составляет около 10 минут. Морозы настанут, но мы их не боимся — оперативно прибываем, замерзнуть никому не дадим», — подчеркнул он. Ранее спасательные работы по деблокированию проводили только специалисты МЧС, однако сейчас их проводят и свердловские медики. «Мы с МЧС очень тесно взаимодействуем, но наши [специалисты] могут и сами провести спасательные работы, если ситуация острая», — поделился Попов, отметив, что за это сотрудников премируют.