Врачи ХМАО назвали главную опасность токсикоза во время беременности

Врачи окружного перинатального центра Нижневартовска рассказали, что токсикоз на последних неделях беременности может вызвать нарушение свертываемости крови у женщины и нехватку воздуха у плода. Об этом специалисты сообщили в соцсетях.
«Среди опасных состояний, ранее отнесенных к позднему токсикозу (гестозу), выделяются: HELLР-синдром, характеризующийся резким снижением в крови уровня эритроцитов и тромбоцитов и преэклампсия, сопровождающаяся повышением давления, белком в моче и отеками, возможно судорогами», — поделились врачи в своей статье на странице «ВКонтакте». При таких осложнениях требуется постоянное медицинское наблюдение на случай принятие решения о преждевременных родах для спасения жизни будущей мамы и ее малыша.
Сейчас понятие «позднего токсикоза» утратило свою актуальность. Рвотные приступы в конце беременности уже не представляют собой самостоятельное явление, а лишь являются одним из симптомов серьезных заболеваний.
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