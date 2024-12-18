18 декабря 2024

Врачи ХМАО назвали главную опасность токсикоза во время беременности

Врачи ХМАО сообщили, что токсикоз во время беременности опасен
© Служба новостей «URA.RU»
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Тошнота и рвота на последних сроках беременности являются признаками серьезных заболеваний
Тошнота и рвота на последних сроках беременности являются признаками серьезных заболеваний Фото:

Врачи окружного перинатального центра Нижневартовска рассказали, что токсикоз на последних неделях беременности может вызвать нарушение свертываемости крови у женщины и нехватку воздуха у плода. Об этом специалисты сообщили в соцсетях.

«Среди опасных состояний, ранее отнесенных к позднему токсикозу (гестозу), выделяются: HELLР-синдром, характеризующийся резким снижением в крови уровня эритроцитов и тромбоцитов и преэклампсия, сопровождающаяся повышением давления, белком в моче и отеками, возможно судорогами», — поделились врачи в своей статье на странице «ВКонтакте». При таких осложнениях требуется постоянное медицинское наблюдение на случай принятие решения о преждевременных родах для спасения жизни будущей мамы и ее малыша.

Сейчас понятие «позднего токсикоза» утратило свою актуальность. Рвотные приступы в конце беременности уже не представляют собой самостоятельное явление, а лишь являются одним из симптомов серьезных заболеваний.

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Врачи окружного перинатального центра Нижневартовска рассказали, что токсикоз на последних неделях беременности может вызвать нарушение свертываемости крови у женщины и нехватку воздуха у плода. Об этом специалисты сообщили в соцсетях. «Среди опасных состояний, ранее отнесенных к позднему токсикозу (гестозу), выделяются: HELLР-синдром, характеризующийся резким снижением в крови уровня эритроцитов и тромбоцитов и преэклампсия, сопровождающаяся повышением давления, белком в моче и отеками, возможно судорогами», — поделились врачи в своей статье на странице «ВКонтакте». При таких осложнениях требуется постоянное медицинское наблюдение на случай принятие решения о преждевременных родах для спасения жизни будущей мамы и ее малыша. Сейчас понятие «позднего токсикоза» утратило свою актуальность. Рвотные приступы в конце беременности уже не представляют собой самостоятельное явление, а лишь являются одним из симптомов серьезных заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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