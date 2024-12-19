В Минпросвящении ответили на критику Гепрокуратуры

Министерство просвещения Российской Федерации обязуется в ближайшее время устранить все недочеты, выявленные в ходе проверки Генеральной прокуратурой в середине декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Министерство просвещения Российской Федерации благодарно Генпрокуратуре за высказанные в ходе проверки замечания. Указанные недочеты в работе в ближайшее время будут исправлены», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Обсуждение недочетов прошло на Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации 13 и 14 декабря.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил о серьезных нарушениях в работе министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса. По его словам, в ходе проверки было обнаружено неэффективное использование бюджетных средств и проблемы с учебниками из-за частых изменений в образовательных стандартах.
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