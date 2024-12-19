Депутат гордумы Барбашин рассказал, как будут охранять Челябинск в новогодние праздники

Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике гордумы Челябинска Артем Барбашин, отметил важность привлечения казаков и дружинников к охране города в новогодние праздники. Барбашин заявил URA.RU, что массовые мероприятия и уличные торжества являются временем повышенного риска. По его словам, они требуют применения дополнительных мер безопасности.
«Праздники — это всегда дни повышенного риска, так как большинство людей отдыхают. В новогодние праздники проводятся массовые мероприятия, на которых безопасности много не бывает. Горожане веселятся, а также зачастую употребляют алкоголь. Поэтому совместная работа казаков, дружинников и полиции по защите города не помешает ни в каком случае», — заявил Барбашин.
Барбашин сообщил, что в основном дополнительная сила понадобится в местах большого скопления людей. Помимо этого, он посоветовал жителям ограничить употребление алкоголя или употреблять его в разрешенных местах. Депутат также подчеркнул значимость использования лицензированной пиротехники и соблюдения правил безопасности при запуске салютов.
Майор спецназа и глава благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Артем Барбашин выиграл выборы в гордуму Челябинска. На первом заседании думы после выборов Барбашина назначили главой постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и регламенту.
Об усилении охраны города в новогодние праздники заявил мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании. Он также подчеркнул, что рамки металлодетектора должны быть на каждом массовом мероприятии.
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