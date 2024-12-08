08 декабря 2024

В новогодние праздники казаки и дружинники усилят охрану Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин отметил, что на массовых мероприятиях должны быть рамки металлодетектора
Лошкин отметил, что на массовых мероприятиях должны быть рамки металлодетектора Фото:

В Челябинске на новогодние праздники усилят охрану города. К работе будут привлечены сотрудники полиции, а также дружинники и казаки. Об этом 9 декабря сообщил глава города Алексей Лошкин в ходе аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

«В новогодние праздники привлекайте дружинников и казаков. Установка рамок в местах скопления людей обязательна. Безопасность должна быть обеспечена», — сказал Лошкин.

Кроме того, глава города поручил уделить внимание местам торговли елками и фейерверками. Мэр уточнил, что полицию необходимо уведомить об адресах легальных новогодних базаров.

«Перед новогодними праздниками необходимо усилить контроль за елочными базарами и местами продажи фейерверков. Главам районов необходимо обратить на это внимание», — заявил Алексей Лошкин.

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В Челябинске на новогодние праздники усилят охрану города. К работе будут привлечены сотрудники полиции, а также дружинники и казаки. Об этом 9 декабря сообщил глава города Алексей Лошкин в ходе аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. «В новогодние праздники привлекайте дружинников и казаков. Установка рамок в местах скопления людей обязательна. Безопасность должна быть обеспечена», — сказал Лошкин. Кроме того, глава города поручил уделить внимание местам торговли елками и фейерверками. Мэр уточнил, что полицию необходимо уведомить об адресах легальных новогодних базаров. «Перед новогодними праздниками необходимо усилить контроль за елочными базарами и местами продажи фейерверков. Главам районов необходимо обратить на это внимание», — заявил Алексей Лошкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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