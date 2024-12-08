В новогодние праздники казаки и дружинники усилят охрану Челябинска

В Челябинске на новогодние праздники усилят охрану города. К работе будут привлечены сотрудники полиции, а также дружинники и казаки. Об этом 9 декабря сообщил глава города Алексей Лошкин в ходе аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«В новогодние праздники привлекайте дружинников и казаков. Установка рамок в местах скопления людей обязательна. Безопасность должна быть обеспечена», — сказал Лошкин.
Кроме того, глава города поручил уделить внимание местам торговли елками и фейерверками. Мэр уточнил, что полицию необходимо уведомить об адресах легальных новогодних базаров.
«Перед новогодними праздниками необходимо усилить контроль за елочными базарами и местами продажи фейерверков. Главам районов необходимо обратить на это внимание», — заявил Алексей Лошкин.
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