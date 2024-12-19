В Перми сотрудники полиции и Следственного комитета раскрыли деятельность сети нелегальных казино. В ходе операции в наручниках оказались 16 подозреваемых членов банды. По данным оперативников, каждый из игровых клубов приносил организаторам около 50 тысяч рублей ежедневно. Сеть была глубоко законспирирована.
«Злоумышленники создали сеть незаконных игорных заведений на территории Перми и Краснокамска. Клубы работали в закрытом режиме, воспользоваться их услугами могли только лица, зарегистрировавшиеся ранее и предъявившие паспорт. Клиентам присваивали персональный шестизначный номер. Заведения были тщательно законспирированы, на входах отсутствовали вывески и информационные таблички», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Чтобы задержать преступников, оперативники провели масштабную операцию, в которой приняли участие более 50 человек. Задержания и обыски одновременно прошли в квартирах и домах подозреваемых, офисе и игровых клубах. По данным Следственного комитета, всего прошло 20 обысков. Оперативники изъяли 65 компьютерных станций, 19 сотовых телефонов и миллион рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет» вне игорной зоны, совершенные организованной группой). Четверым из задержанных предъявлены обвинения, они заключены в СИЗО.
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