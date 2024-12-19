Пермяк Иван Колотов пришел 20-м в спринте на Кубке Содружества по биатлону

В Чайковском Пермского края стартовал международный турнир по биатлону — Кубок Содружества. Первая гонка уже завершилась — сильнейших выявляли в мужском спринте. Пермский спортсмен Иван Колотов пришел на финиш двадцатым.
«Открыл соревновательную программу мужской спринт на 10 км. Его победителем стал Эдуард Латыпов. Второй результат показал Даниил Серохвостов. Тройку лидеров замкнул Александр Корнев. Лучшим из прикамцев стал Иван Колотов, он показал 20-е время (+1.41.4)», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» министерство спорта Пермского края.
Кубок Содружества в Чайковском будет идти до воскресенья. Впереди спринт на 7,5 км у женщин, гонка преследования и масс-старт.
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