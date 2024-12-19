19 декабря 2024

Пермяк Иван Колотов пришел 20-м в спринте на Кубке Содружества по биатлону

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Соревнования по биатлону проходят в Чайковском (архивное фото)
Соревнования по биатлону проходят в Чайковском (архивное фото) Фото:

В Чайковском Пермского края стартовал международный турнир по биатлону — Кубок Содружества. Первая гонка уже завершилась — сильнейших выявляли в мужском спринте. Пермский спортсмен Иван Колотов пришел на финиш двадцатым.

«Открыл соревновательную программу мужской спринт на 10 км. Его победителем стал Эдуард Латыпов. Второй результат показал Даниил Серохвостов. Тройку лидеров замкнул Александр Корнев. Лучшим из прикамцев стал Иван Колотов, он показал 20-е время (+1.41.4)», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» министерство спорта Пермского края.

Кубок Содружества в Чайковском будет идти до воскресенья. Впереди спринт на 7,5 км у женщин, гонка преследования и масс-старт. 

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В Чайковском Пермского края стартовал международный турнир по биатлону — Кубок Содружества. Первая гонка уже завершилась — сильнейших выявляли в мужском спринте. Пермский спортсмен Иван Колотов пришел на финиш двадцатым. «Открыл соревновательную программу мужской спринт на 10 км. Его победителем стал Эдуард Латыпов. Второй результат показал Даниил Серохвостов. Тройку лидеров замкнул Александр Корнев. Лучшим из прикамцев стал Иван Колотов, он показал 20-е время (+1.41.4)», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» министерство спорта Пермского края. Кубок Содружества в Чайковском будет идти до воскресенья. Впереди спринт на 7,5 км у женщин, гонка преследования и масс-старт. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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