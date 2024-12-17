Сборная РФ по биатлону готовится к розыгрышу Кубка Содружества в Чайковском

В Чайковском Пермского края в пятницу стартует Кубок Содружества по биатлону. Союз биатлонистов России уже определил составы мужской и женской сборных.
«Исполком тренерского совета СБР определил состав мужской и женской сборных России на Кубок Содружества в Чайковском. Также определено расписание соревнований», — говорится на сайте Союза биатлонистов.
За мужскую сборную России будут выступать Антон? ?Бабиков, Кирилл ?Бажин, Алексей? ?Вагин, Олег ?Домичек, Евгений Емерхонов, Роман ?Еремин, Денис Иродов, Иван ?Колотов, Александр Корнев, Эдуард? ?Латыпов, Александр ?Логинов, Александр? ?Поварницын, Даниил? ?Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил ?Усов, Карим ?Халили. Среди женщин за медали поборются Анастасия? ?Гришина, Анна? ?Грухвина, Тамара ?Дербушева, Кира? ?Дюжева, Анастасия? ?Егорова, Анастасия ?Зырянова, Ирина ?Казакевич, Елизавета ?Каплина, Виктория? ?Метеля, Кристина? ?Резцова, Виктория ?Сливко, Анастасия ?Халили, Полина? ?Шевнина, Анастасия ?Шевченко, Наталия? Шевченко, Юлия? ?Шеллер.
В Первый день соревнований, 20 декабря, участников и зрителей ждет спринт: на 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин. 21 декабря состоится гонка преследования: 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин. В воскресенье состоится масстарт на 15 и 12,5 км у мужчин и женщин соответственно.
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