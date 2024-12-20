Губернатор Махонин раскрыл свое желание Деду Морозу

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил бы у Деда Мороза победу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Желание Дмитрия Махонина патриотичное
Желание Дмитрия Махонина патриотичное Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на Новый год попросил бы у Деда Мороза победу. Об этом он сообщил URA.RU перед заседанием Госсовета.

«Я? Я пожелал бы победы. Нашей победы скорейшей», — ответил Махонин на вопрос корреспондента о том, что бы загадал губернатор у Деда Мороза.

Сегодня российские политики принимают участие в акции «Елка желаний». В рамках заседания Госсовета они снимают в новогодней ели записки с желаниями детей, которые потом будут исполнять.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на Новый год попросил бы у Деда Мороза победу. Об этом он сообщил URA.RU перед заседанием Госсовета. «Я? Я пожелал бы победы. Нашей победы скорейшей», — ответил Махонин на вопрос корреспондента о том, что бы загадал губернатор у Деда Мороза. Сегодня российские политики принимают участие в акции «Елка желаний». В рамках заседания Госсовета они снимают в новогодней ели записки с желаниями детей, которые потом будут исполнять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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