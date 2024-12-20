Губернатор Махонин раскрыл свое желание Деду Морозу

Желание Дмитрия Махонина патриотичное
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на Новый год попросил бы у Деда Мороза победу. Об этом он сообщил URA.RU перед заседанием Госсовета.
«Я? Я пожелал бы победы. Нашей победы скорейшей», — ответил Махонин на вопрос корреспондента о том, что бы загадал губернатор у Деда Мороза.
Сегодня российские политики принимают участие в акции «Елка желаний». В рамках заседания Госсовета они снимают в новогодней ели записки с желаниями детей, которые потом будут исполнять.
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