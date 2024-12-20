Мэрия Челябинска утвердила планировку территории в центре города рядом с кинотеатром Пушкина. В рамках реновации старые бараки снесут, а на их месте построят малоэтажный жилой комплекс. Проект решения о реновации участка в границах улиц Свободы, Пушкина, Тимирязева и Плеханова опубликован на сайте мэрии 20 декабря.
«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии.
Согласно документации, на территории планируется построить три среднеэтажных многоквартирных дома. Площадь территории, застраиваемой по проекту о комплексном развитии территории (КРТ), составляет 11 тысяч 840 квадратных метров. Проект об утверждении планировки территории подписал глава Челябинска Алексей Лошкин.
Пустырь в центре города планировалось застроить еще с 2000 годов. Затем арендный земельный участок передавали, арендаторы сменяли друг друга, менялись планы на застройку. На данный момент на территории планируется строительство жилых домов высотой не более восьми этажей по проекту о комплексном развитии территорий (КРТ).
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