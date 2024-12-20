20 декабря 2024

В массовом ДТП с большегрузом на трассе Полазна — Чусовой пострадала женщина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла днем 21 декабря
Авария произошла днем 21 декабря Фото:

В результате массового ДТП с участием грузовика на трассе в Пермском каре пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Со стороны Полазны двигался автомобиль Mazda, водитель которого, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди автомобилем Daewoo. От удара Mazda отбросило на встречную полосу, где произошел контакт с большегрузом. Пассажирке Mazda потребовалась помощь медиков», — пояснили полицейские.

Правоохранители сейчас занимаются проверкой для установления всех обстоятельств дорожного происшествия. Инцидент попал на видео. Очевидцы запечатлели поврежденные машины. Местные жители объяснили, что авария произошла у кафе «Ермак».

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В результате массового ДТП с участием грузовика на трассе в Пермском каре пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. «Со стороны Полазны двигался автомобиль Mazda, водитель которого, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди автомобилем Daewoo. От удара Mazda отбросило на встречную полосу, где произошел контакт с большегрузом. Пассажирке Mazda потребовалась помощь медиков», — пояснили полицейские. Правоохранители сейчас занимаются проверкой для установления всех обстоятельств дорожного происшествия. Инцидент попал на видео. Очевидцы запечатлели поврежденные машины. Местные жители объяснили, что авария произошла у кафе «Ермак».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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