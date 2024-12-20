В результате массового ДТП с участием грузовика на трассе в Пермском каре пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«Со стороны Полазны двигался автомобиль Mazda, водитель которого, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди автомобилем Daewoo. От удара Mazda отбросило на встречную полосу, где произошел контакт с большегрузом. Пассажирке Mazda потребовалась помощь медиков», — пояснили полицейские.
Правоохранители сейчас занимаются проверкой для установления всех обстоятельств дорожного происшествия. Инцидент попал на видео. Очевидцы запечатлели поврежденные машины. Местные жители объяснили, что авария произошла у кафе «Ермак».
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