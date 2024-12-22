Пес по имени Миша, проживающий в Брянске, проходит реабилитацию из-за ожирения после того, как две женщины, стремясь спасти собаку от голода, перекормили его до веса в 65 килограммов. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Спастись от голодной смерти Мише помогали две неравнодушные женщины, работавшие поблизости: они кидали еду через забор, а иногда даже проползали под оградой. <...> У собаки начались проблемы со здоровьем, Мишу отправили на обследование, во время которого выяснилось, что он весит аж 65,5 килограмм при норме в 25», — передает telegram-канал.
Изначально Мишу поставили охранником на автостоянке, однако через некоторое время владельцы оставили его. В течение двух лет собака жила в полной изоляции, питаясь лишь благодаря помощи местных женщин. Когда автостоянка сменила владельцев, новые управляющие решили освободить Мишу, но он уже столкнулся с проблемами из-за избыточного веса. Одна из жительниц Брянска взяла Мишу на временное содержание, заботясь о его диете и организуя поездки на необходимые процедуры с помощью волонтеров.
Ранее ветеринар Сергей Перевозчиков рассказал, что наличие ожирения у домашних животных, таких как собаки и кошки, можно определить по ряду характерных признаков. Одним из явных указаний на проблему является невозможность прощупать ребра и отсутствие талии. Перевозчиков также отметил, что основной причиной ожирения часто становятся ошибки владельцев, заключающиеся в чрезмерном кормлении питомцев, передает RT.
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