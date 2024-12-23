США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

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Госдеп предупредил американцев отказаться от посещения Беларуси
Госдеп предупредил американцев отказаться от посещения Беларуси Фото:

Государственный департамент США призвал американцев покинуть Белоруссию. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном сайте американского ведомства.

«Не приезжайте в Беларусь из-за произвольного применения властями местных законов, риска задержания, продолжающегося содействия России против Украины... Граждане США, находящиеся в Беларуси, должны немедленно покинуть страну», — говорится в сообщении Госдепа. Среди причин также называются вероятные гражданские беспорядки и ограниченные возможности посольства США.

Американское посольство в Минске прекратило свою работу 28 февраля 2022 года по собственному решению. В связи с этим были эвакуированы все сотрудники дипломатической миссии, а также временно прекращено оказание всех консульских услуг, включая экстренные.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией. Документ обеспечит взаимную защиту для обеих стран. Об этом писал телеканал «Царьград».

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Государственный департамент США призвал американцев покинуть Белоруссию. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном сайте американского ведомства. «Не приезжайте в Беларусь из-за произвольного применения властями местных законов, риска задержания, продолжающегося содействия России против Украины... Граждане США, находящиеся в Беларуси, должны немедленно покинуть страну» , — говорится в сообщении Госдепа. Среди причин также называются вероятные гражданские беспорядки и ограниченные возможности посольства США. Американское посольство в Минске прекратило свою работу 28 февраля 2022 года по собственному решению. В связи с этим были эвакуированы все сотрудники дипломатической миссии, а также временно прекращено оказание всех консульских услуг, включая экстренные. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией. Документ обеспечит взаимную защиту для обеих стран. Об этом писал телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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