США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Государственный департамент США призвал американцев покинуть Белоруссию. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном сайте американского ведомства.
«Не приезжайте в Беларусь из-за произвольного применения властями местных законов, риска задержания, продолжающегося содействия России против Украины... Граждане США, находящиеся в Беларуси, должны немедленно покинуть страну», — говорится в сообщении Госдепа. Среди причин также называются вероятные гражданские беспорядки и ограниченные возможности посольства США.
Американское посольство в Минске прекратило свою работу 28 февраля 2022 года по собственному решению. В связи с этим были эвакуированы все сотрудники дипломатической миссии, а также временно прекращено оказание всех консульских услуг, включая экстренные.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией. Документ обеспечит взаимную защиту для обеих стран. Об этом писал телеканал «Царьград».
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