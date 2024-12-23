Начальника Главного контрольного управления назначили в Челябинской области

23 декабря 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Перебатов временно будет совмещать две должности (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Павел Перебатов назначен временно исполняющим обязанности (врио) начальника Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области. Информация об этом 23 декабря опубликована на портале правовой информации. Дмитрий Агеев, бывший начальник ведомства, перешел на работу в мэрию. «До назначения начальника ГКУ Челябинской области возложить исполнения его обязанностей на Перебатова Павла Александровича», — говорится в постановлении. Сейчас Перебатов занимает пост первого заместителя начальника ведомства и временно будет совмещать две должности. Врио начальника ГКУ региона он назначен с 23 декабря. Дмитрий Агеев, предыдущий руководитель ведомства, перешел на работу в мэрию Челябинска, где назначен заместителем главы города по экономическому развитию и инвестициям. Алексей Лошкин, глава Челябинска, представил коллективу Агеева 23 декабря утром на аппаратном совещании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Павел Перебатов назначен временно исполняющим обязанности (врио) начальника Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области. Информация об этом 23 декабря опубликована на портале правовой информации. Дмитрий Агеев, бывший начальник ведомства, перешел на работу в мэрию. «До назначения начальника ГКУ Челябинской области возложить исполнения его обязанностей на Перебатова Павла Александровича», — говорится в постановлении. Сейчас Перебатов занимает пост первого заместителя начальника ведомства и временно будет совмещать две должности. Врио начальника ГКУ региона он назначен с 23 декабря. Дмитрий Агеев, предыдущий руководитель ведомства, перешел на работу в мэрию Челябинска, где назначен заместителем главы города по экономическому развитию и инвестициям. Алексей Лошкин, глава Челябинска, представил коллективу Агеева 23 декабря утром на аппаратном совещании.