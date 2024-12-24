Челябинское правительство требует с муниципального перевозчика 287 миллионов

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Виды города. Челябинск, дорожное движение, трамвай, автотранспорт
С челябинского перевозчика в суде потребовали 287 млн рублей Фото:

Учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» потребовало с «ЧелябГЭТ» 287 млн рублей. Компанией-истцом владеет министерство дорожного хозяйства региона, учредитель ответчика — челябинское МУП «Служба организации движения».

«Истец — ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“, ответчик — ООО „Челябинский городской электрический транспорт“. Сумма исковых требований 287,1 млн рублей», — отмечено на сайте суда.

Подробности по иску отсутствуют. При подготовке материала URA.RU направил запросы к участникам спора, истец готовит ответ.

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Учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» потребовало с «ЧелябГЭТ» 287 млн рублей. Компанией-истцом владеет министерство дорожного хозяйства региона, учредитель ответчика — челябинское МУП «Служба организации движения». «Истец — ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“, ответчик — ООО „Челябинский городской электрический транспорт“. Сумма исковых требований 287,1 млн рублей», — отмечено на сайте суда. Подробности по иску отсутствуют. При подготовке материала URA.RU направил запросы к участникам спора, истец готовит ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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