Челябинское правительство требует с муниципального перевозчика 287 миллионов

Учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» потребовало с «ЧелябГЭТ» 287 млн рублей. Компанией-истцом владеет министерство дорожного хозяйства региона, учредитель ответчика — челябинское МУП «Служба организации движения».
«Истец — ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“, ответчик — ООО „Челябинский городской электрический транспорт“. Сумма исковых требований 287,1 млн рублей», — отмечено на сайте суда.
Подробности по иску отсутствуют. При подготовке материала URA.RU направил запросы к участникам спора, истец готовит ответ.
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