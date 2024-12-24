Пермскому оборонному заводу продлили срок расширения производства

Программа расширения продлена до 2028 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

АО ПЗ «Машиностроитель» продлили статус приоритетного инвестиционного проекта на два года. Такое решение было принято на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

«Проект расширения производства по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8 продлен до 2028 года», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Проект реализуется с 2022 года. Объем инвестиций составляет 2,08 млрд рублей.

АО ПЗ «Машиностроитель» изготавливает ракетно-космическую технику, оборудование для авиационной и нефтяной промышленности, газопоршневые электростанции и другую технику. Двигатель ПД-8 должен заменить французские установки в самолетах Sukhoi Superjet 100.