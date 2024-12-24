Пермскому оборонному заводу продлили срок расширения производства

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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, станок, деталь, каска, завод, рабочий, цех, валок
Программа расширения продлена до 2028 года Фото:

АО ПЗ «Машиностроитель» продлили статус приоритетного инвестиционного проекта на два года. Такое решение было принято на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

«Проект расширения производства по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8 продлен до 2028 года», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Проект реализуется с 2022 года. Объем инвестиций составляет 2,08 млрд рублей.

АО ПЗ «Машиностроитель» изготавливает ракетно-космическую технику, оборудование для авиационной и нефтяной промышленности, газопоршневые электростанции и другую технику. Двигатель ПД-8 должен заменить французские установки в самолетах Sukhoi Superjet 100.

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АО ПЗ «Машиностроитель» продлили статус приоритетного инвестиционного проекта на два года. Такое решение было принято на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. «Проект расширения производства по изготовлению реверсивного устройства и узлов двигательной установки ПД-8 продлен до 2028 года», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Проект реализуется с 2022 года. Объем инвестиций составляет 2,08 млрд рублей. АО ПЗ «Машиностроитель» изготавливает ракетно-космическую технику, оборудование для авиационной и нефтяной промышленности, газопоршневые электростанции и другую технику. Двигатель ПД-8 должен заменить французские установки в самолетах Sukhoi Superjet 100.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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