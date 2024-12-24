В Нижневартовске перенесли открытие самого большого ледового катка

В Нижневартовске (ХМАО) перенесли открытие самого большого ледового катка в городе на конец декабря. Локацию строят рядом с парком Победы.
«В связи с погодными условиями (отсутствие низкой температуры воздуха), открытие городского катка на пешеходном бульваре по улице Пионерской переносится», — говорится в telegram-канале мэрии города. Закончить локацию планировали 25 декабря, а теперь каток должны открыть 28-го.
Подрядчик заканчивает укладывать верхний слой льда. Длиной конструкция будет 120 метров, а в ширину — 10. Каток возле парка Победы строят впервые.
Ранее URA.RU рассказывало, что мастера исправят ледяную Снегурочку, которую высмеяли жители Нижневартовска. Вартовчан тогда смутило неестественное лицо сказочного персонажа на площади Нефтяников.
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