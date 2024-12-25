Минобороны сообщили о полусотне беспилотников над регионами России

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ПВО сбили 59 беспилотников за ночь
ПВО сбили 59 беспилотников за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За минувшую ночь над российскими регионами сбито 59 беспилотников ВСУ. Информацию приводит Минобороны РФ. 

«Силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России», — сообщает ведомство. Большинство дронов уничтожено надо Белгородской областью (26), чуть меньше — над Воронежской (23 дрона). Также БПЛА сбиты над Курской, Брянской и Тамбовской областями и над Азовским морем. 

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За минувшую ночь над российскими регионами сбито 59 беспилотников ВСУ. Информацию приводит Минобороны РФ.  «Силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России», — сообщает ведомство. Большинство дронов уничтожено надо Белгородской областью (26), чуть меньше — над Воронежской (23 дрона). Также БПЛА сбиты над Курской, Брянской и Тамбовской областями и над Азовским морем. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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