Спецслужбы Украины готовили теракт против главы предприятия ОПК

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении террористического акта в Подмосковье, который, по предварительной информации, организовали украинские спецслужбы. Целью атаки являлся один из руководителей предприятия оборонного сектора. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия РФ, выпускающего продукцию для Министерства обороны России», — сказали в ЦОС. Там добавили, что в ходе операции были задержаны семь россиян, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, включая троих несовершеннолетних. Задержанные уже дали признательные показания.
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