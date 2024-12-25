Спецслужбы Украины готовили теракт против главы предприятия ОПК

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Задержаны семь россиян, планировавших теракт против руководителя предприятия ОПК
Задержаны семь россиян, планировавших теракт против руководителя предприятия ОПК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении террористического акта в Подмосковье, который, по предварительной информации, организовали украинские спецслужбы. Целью атаки являлся один из руководителей предприятия оборонного сектора. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия РФ, выпускающего продукцию для Министерства обороны России», — сказали в ЦОС. Там добавили, что в ходе операции были задержаны семь россиян, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, включая троих несовершеннолетних. Задержанные уже дали признательные показания.

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Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении террористического акта в Подмосковье, который, по предварительной информации, организовали украинские спецслужбы. Целью атаки являлся один из руководителей предприятия оборонного сектора. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия РФ, выпускающего продукцию для Министерства обороны России», — сказали в ЦОС. Там добавили, что в ходе операции были задержаны семь россиян, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, включая троих несовершеннолетних. Задержанные уже дали признательные показания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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