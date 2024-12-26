Российским пенсионерам напомнили о налоговой поблажке

Пенсионеры в России могут не платить налоги на землю, площадь которой составляет менее шести соток. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Кроме налога на имущество, российские пенсионеры также освобождены и от налога на землю. Это те самые шесть соток, которые не облагаются налогом», — заявила Бессараб. Ее слова передает «Лента.ру».
Светлана Бессараб подчеркнула, что в России существует разнообразие мер поддержки для пенсионеров, которые могут отличаться в зависимости от конкретного региона. Основные льготы, доступные пенсионерам в большинстве регионов, включают субсидии на оплату коммунальных услуг, которые могут достигать до 50% от стоимости, а также бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, в некоторых регионах предоставляются дополнительные услуги, такие как зубное протезирование.
Ранее доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов сообщил, что пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Однако при этом они могут не платить только за один объект из каждого вида имущества. Также в некоторых регионах РФ пенсионеры могут не платить транспортный налог, передает RT.
Кроме того, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что с января 2025 года будут повышены пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. Так, выплаты проиндексируют на 7,3 процентных пункта.
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