Обломки БПЛА упали на завод в Волгоградской области

На промышленное предприятие в Волгоградской области упали обломки БПЛА. Об инциденте сообщил глава региона Андрей Бочаров. Он уточнил, что во время происшествия никто не пострадал.
«Сегодня ночью дежурными силами ПВО Министерства обороны отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавших нет, повреждения гражданских и военных объектов нет», — сообщается в telegram-канале администрации Волгоградской области. Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб.
Согласно информации, опубликованной Минобороны, ночью 26 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Волгоградской области уничтожено три БПЛА. В Белгородской и Воронежской областях — по одному.
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