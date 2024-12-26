Обломки БПЛА упали на завод в Волгоградской области

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В результате падения обломков БПЛА в Волгоградской области обошлось без пострадавших
В результате падения обломков БПЛА в Волгоградской области обошлось без пострадавших Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На промышленное предприятие в Волгоградской области упали обломки БПЛА. Об инциденте сообщил глава региона Андрей Бочаров. Он уточнил, что во время происшествия никто не пострадал. 

«Сегодня ночью дежурными силами ПВО Министерства обороны отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавших нет, повреждения гражданских и военных объектов нет», — сообщается в telegram-канале администрации Волгоградской области. Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб.

Согласно информации, опубликованной Минобороны, ночью 26 декабря  средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Волгоградской области уничтожено три БПЛА. В Белгородской и Воронежской областях — по одному. 

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На промышленное предприятие в Волгоградской области упали обломки БПЛА. Об инциденте сообщил глава региона Андрей Бочаров. Он уточнил, что во время происшествия никто не пострадал.  «Сегодня ночью дежурными силами ПВО Министерства обороны отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавших нет, повреждения гражданских и военных объектов нет», — сообщается в telegram-канале администрации Волгоградской области. Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. Согласно информации, опубликованной Минобороны, ночью 26 декабря  средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Волгоградской области уничтожено три БПЛА. В Белгородской и Воронежской областях — по одному. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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