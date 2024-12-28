Челябинский «Трактор» 28 декабря в Казани сыграет с хоккейным клубом «Ак Барс» — команды занимают первое и третье места в таблице Восточной конференции КХЛ и их разделяет всего четыре балла. Видео с подготовкой к матчу опубликовала пресс-служба челябинского хоккейного клуба.
«Встреча в Казани — битва лидеров Восточной конференции. Команды занимают первое („Трактор“ — прим. URA.RU) и третье („Ак Барс“ — прим. URA.RU) места и их разделяет всего четыре балла (52 против 48). При этом у клуба из Татарстана на три сыгранных матча меньше», — сообщила пресс-служба челябинского хоккейного клуба в telegram-канале.
В текущем сезоне «Трактор» и «Ак Барс» встречались 16 октября в Челябинске. Тогда челябинцы одержали победу со счетом 3:1. Начало матча в Казани в 21:00 по челябинскому времени.
Челябинскому хоккейному клубу 27 декабря исполнилось 77 лет. Поздравление с днем рождения опубликовал сайт клуба. Многое пройдено, еще больше ждет впереди, говорится в поздравлении.
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