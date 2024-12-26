Челябинскому хоккейному клубу «Трактор» исполнилось 77 лет

Челябинскому хоккейному клубу «Трактор» 27 декабря исполняется 77 лет. Поздравление с днем рождения опубликовал сайт клуба.
«Солидный возраст, но для всех нас ты молод. Весел, задирист и всегда способен удивить. Прошлое, настоящее и будущее — оно объединено в Челябинске только целью. Многое пройдено, еще больше ждет впереди. Миллионы черно-белых сердец каждый день рядом, помни!» — говорится в поздравлении.
Команда основана 27 декабря 1947 года по инициативе директора Челябинского Кировского завода Исаака Зальцмана. В чемпионатах страны выступала под названиями «Дзержинец» (1948—1953), «Авангард» (1953—1958) и «Трактор» (с сезона — 1958/1959).
В Континентальной хоккейной лиге высшими достижениями являются завоевание Кубка континента (2012) и серебряные медали Кубка Гагарина (2013). В 2012, 2018, 2022 и 2024 годах клуб становился бронзовым призером Кубка Гагарина. В текущем чемпионате КХЛ «Трактор» на данный момент возглавляет Восточную конференцию лиги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!