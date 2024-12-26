26 декабря 2024

Челябинскому хоккейному клубу «Трактор» исполнилось 77 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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В последнее время на домашних матчах клуба неизменный аншлаг
В последнее время на домашних матчах клуба неизменный аншлаг Фото:

Челябинскому хоккейному клубу «Трактор» 27 декабря исполняется 77 лет. Поздравление с днем рождения опубликовал сайт клуба.

«Солидный возраст, но для всех нас ты молод. Весел, задирист и всегда способен удивить. Прошлое, настоящее и будущее — оно объединено в Челябинске только целью. Многое пройдено, еще больше ждет впереди. Миллионы черно-белых сердец каждый день рядом, помни!» — говорится в поздравлении.

Команда основана 27 декабря 1947 года по инициативе директора Челябинского Кировского завода Исаака Зальцмана. В чемпионатах страны выступала под названиями «Дзержинец» (1948—1953), «Авангард» (1953—1958) и «Трактор» (с сезона — 1958/1959).

В Континентальной хоккейной лиге высшими достижениями являются завоевание Кубка континента (2012) и серебряные медали Кубка Гагарина (2013). В 2012, 2018, 2022 и 2024 годах клуб становился бронзовым призером Кубка Гагарина. В текущем чемпионате КХЛ «Трактор» на данный момент возглавляет Восточную конференцию лиги.

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Челябинскому хоккейному клубу «Трактор» 27 декабря исполняется 77 лет. Поздравление с днем рождения опубликовал сайт клуба. «Солидный возраст, но для всех нас ты молод. Весел, задирист и всегда способен удивить. Прошлое, настоящее и будущее — оно объединено в Челябинске только целью. Многое пройдено, еще больше ждет впереди. Миллионы черно-белых сердец каждый день рядом, помни!» — говорится в поздравлении. Команда основана 27 декабря 1947 года по инициативе директора Челябинского Кировского завода Исаака Зальцмана. В чемпионатах страны выступала под названиями «Дзержинец» (1948—1953), «Авангард» (1953—1958) и «Трактор» (с сезона — 1958/1959). В Континентальной хоккейной лиге высшими достижениями являются завоевание Кубка континента (2012) и серебряные медали Кубка Гагарина (2013). В 2012, 2018, 2022 и 2024 годах клуб становился бронзовым призером Кубка Гагарина. В текущем чемпионате КХЛ «Трактор» на данный момент возглавляет Восточную конференцию лиги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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