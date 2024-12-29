29 декабря 2024

«Господи, отними у нас зарплаты»: священник Иванов раскрыл неожиданный сценарий для улучшения жизни россиян

Священник Иванов посоветовал россиянам читать молитву о лишении зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Священник считает, что если лишить россиян зарплаты, то они станут задумываться о ненужности делать аборты
Священник считает, что если лишить россиян зарплаты, то они станут задумываться о ненужности делать аборты Фото:

Протоиерей Кирилл Иванов, представитель Русской Православной Церкви заявил, что россиянам необходимо обращаться к Богу с молитвами о том, чтобы тот лишил их зарплаты. Таким образом у граждан появится мысль о ненужности абортов. 

«Господи, отними от нас зарплаты, пошли нам больше мигрантов, чтобы мы задумались о том, что не нужно убивать детей в утробе материнской», — говорит священник текст молитвы. Видео с обращением опубликовано в  telegram-канале протоиерея. Он также рекомендовал молиться Богу о том, чтобы тот временно лишил россиян возможности пользоваться услугами врачей и преподавателей. По его мнению, так граждане смогут по-настоящему оценить значимость их работы.

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Протоиерей Кирилл Иванов, представитель Русской Православной Церкви заявил, что россиянам необходимо обращаться к Богу с молитвами о том, чтобы тот лишил их зарплаты. Таким образом у граждан появится мысль о ненужности абортов.  «Господи, отними от нас зарплаты, пошли нам больше мигрантов, чтобы мы задумались о том, что не нужно убивать детей в утробе материнской», — говорит священник текст молитвы. Видео с обращением опубликовано в  telegram-канале протоиерея. Он также рекомендовал молиться Богу о том, чтобы тот временно лишил россиян возможности пользоваться услугами врачей и преподавателей. По его мнению, так граждане смогут по-настоящему оценить значимость их работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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