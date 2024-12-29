Протоиерей Кирилл Иванов, представитель Русской Православной Церкви заявил, что россиянам необходимо обращаться к Богу с молитвами о том, чтобы тот лишил их зарплаты. Таким образом у граждан появится мысль о ненужности абортов.
«Господи, отними от нас зарплаты, пошли нам больше мигрантов, чтобы мы задумались о том, что не нужно убивать детей в утробе материнской», — говорит священник текст молитвы. Видео с обращением опубликовано в telegram-канале протоиерея. Он также рекомендовал молиться Богу о том, чтобы тот временно лишил россиян возможности пользоваться услугами врачей и преподавателей. По его мнению, так граждане смогут по-настоящему оценить значимость их работы.
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