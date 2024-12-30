30 декабря 2024

В Германии обрисовали Зеленскому единственный сценарий на новый год

Welt: единственным сценарием для Зеленского в новом году остались переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленскому придется пойти на переговоры в 2025 году, считает Welt
Зеленскому придется пойти на переговоры в 2025 году, считает Welt Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для президента Украины Владимира Зеленского остался только один сценарий, который он может реализовать в рамках конфликта с Россией в 2025 году. По мнению немецкой газеты Welt, лидеру придется пойти на переговоры, поскольку избранный президент США Дональд Трамп заинтересован в окончании боевых действий.

«Дональд Трамп хочет положить конец конфликту в 2025 году. Украина значительно ослаблена в военном отношении: моральный дух солдат падает, а число дезертиров растет. Для президента Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в материале издания.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине должны начаться в 2025 году. Об этом ранее заявляла спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. При этом Киев сам еще в 2022 году отказался от переговоров по достигнутым в Стамбуле договоренностям и послушал совета воевать «до последнего украинца», рассказывал президент России Владимир Путин, чьи слова передало РАПСИ.

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Для президента Украины Владимира Зеленского остался только один сценарий, который он может реализовать в рамках конфликта с Россией в 2025 году. По мнению немецкой газеты Welt, лидеру придется пойти на переговоры, поскольку избранный президент США Дональд Трамп заинтересован в окончании боевых действий. «Дональд Трамп хочет положить конец конфликту в 2025 году. Украина значительно ослаблена в военном отношении: моральный дух солдат падает, а число дезертиров растет. Для президента Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в материале издания. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине должны начаться в 2025 году. Об этом ранее заявляла спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. При этом Киев сам еще в 2022 году отказался от переговоров по достигнутым в Стамбуле договоренностям и послушал совета воевать «до последнего украинца», рассказывал президент России Владимир Путин, чьи слова передало РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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