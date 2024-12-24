Матвиенко: переговоры о мире на Украине начнутся в 2025 году

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Переговоры по Украине начнутся в 2025 году, заявила Матвиенко
Переговоры по Украине начнутся в 2025 году, заявила Матвиенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине начнутся в 2025 году. Такое заявление сделала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«Переговоры по урегулированию конфликта на Украине непременно начнутся в следующем году», — передает слова Матвиенко ТАСС. 19 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии сообщил, что Россия не раз выражала готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев от этих предложений отказался, передает «Царьград».

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Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине начнутся в 2025 году. Такое заявление сделала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. «Переговоры по урегулированию конфликта на Украине непременно начнутся в следующем году», — передает слова Матвиенко ТАСС. 19 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии сообщил, что Россия не раз выражала готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев от этих предложений отказался, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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