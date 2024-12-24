Матвиенко: переговоры о мире на Украине начнутся в 2025 году

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине начнутся в 2025 году. Такое заявление сделала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«Переговоры по урегулированию конфликта на Украине непременно начнутся в следующем году», — передает слова Матвиенко ТАСС. 19 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии сообщил, что Россия не раз выражала готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев от этих предложений отказался, передает «Царьград».
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