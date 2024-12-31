Забег на Кубок кристальной трезвости в Сургуте (ХМАО) собрал рекордное количество участников — около 300 человек. Мероприятие прошло в 15-й раз, сообщили организаторы мероприятия на странице зв социальной сети «ВКонтакте».
«В XV Забеге на Кубок кристальной трезвости в 2025 году приняли участие около 300 человек. Это рекордное количество участников», — уточнили организаторы.
В рамках мероприятия состоялись два забега: основной на три км и экстремальный на километр, где участники бежали в шортах и топах. Для призеров организаторы приготовили подарки: сертификаты на массаж, бесплатный кофе, спортивные абонементы и денежные призы.
Забег сопровождался насыщенной программой. На площадке работали фотозоны, было организовано горячее питание и развлечения для детей. Каждый участник получил памятную медаль.
Ранее URA.RU писало, что в прошлом году Кубок кристальной трезвости в Сургуте собрал около 200 участников. Из-за мороза дистанции сократили до 900 и 400 метров.
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