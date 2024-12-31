31 декабря 2024

Забег трезвости в Сургуте поддержало рекордное число участников. Видео

В забеге трезвости в Сургуте в первый день года приняли участие 300 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте состоялся традиционный Забег трезвости в первый день года
В Сургуте состоялся традиционный Забег трезвости в первый день года Фото:

Забег на Кубок кристальной трезвости в Сургуте (ХМАО) собрал рекордное количество участников — около 300 человек. Мероприятие прошло в 15-й раз, сообщили организаторы мероприятия на странице зв социальной сети «ВКонтакте».

«В XV Забеге на Кубок кристальной трезвости в 2025 году приняли участие около 300 человек. Это рекордное количество участников», — уточнили организаторы.

В рамках мероприятия состоялись два забега: основной на три км и экстремальный на километр, где участники бежали в шортах и топах. Для призеров организаторы приготовили подарки: сертификаты на массаж, бесплатный кофе, спортивные абонементы и денежные призы.

Забег сопровождался насыщенной программой. На площадке работали фотозоны, было организовано горячее питание и развлечения для детей. Каждый участник получил памятную медаль.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году Кубок кристальной трезвости в Сургуте собрал около 200 участников. Из-за мороза дистанции сократили до 900 и 400 метров.

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Забег на Кубок кристальной трезвости в Сургуте (ХМАО) собрал рекордное количество участников — около 300 человек. Мероприятие прошло в 15-й раз, сообщили организаторы мероприятия на странице зв социальной сети «ВКонтакте». «В XV Забеге на Кубок кристальной трезвости в 2025  году приняли участие около 300 человек. Это рекордное количество участников», — уточнили организаторы. В рамках мероприятия состоялись два забега: основной на три км и экстремальный на километр, где участники бежали в шортах и топах. Для призеров организаторы приготовили подарки: сертификаты на массаж, бесплатный кофе, спортивные абонементы и денежные призы. Забег сопровождался насыщенной программой. На площадке работали фотозоны, было организовано горячее питание и развлечения для детей. Каждый участник получил памятную медаль. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году Кубок кристальной трезвости в Сургуте собрал около 200 участников. Из-за мороза дистанции сократили до 900 и 400 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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