Над российскими регионам сбили больше 60 дронов ВСУ

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37 беспилотников уничтожено в Ростовской области, заявили в Минобороны РФ
37 беспилотников уничтожено в Ростовской области, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 5 января над пятью регионами России был сбит 61 дрон ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Там добавили, что 37 беспилотников было сбито в Ростовской области, 20 — в Брянской, два — в Воронежской, по одному — в Белгородской и Орловской областях.

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В ночь на 5 января над пятью регионами России был сбит 61 дрон ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Там добавили, что 37 беспилотников было сбито в Ростовской области, 20 — в Брянской, два — в Воронежской, по одному — в Белгородской и Орловской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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