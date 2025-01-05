Над российскими регионам сбили больше 60 дронов ВСУ

37 беспилотников уничтожено в Ростовской области, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 5 января над пятью регионами России был сбит 61 дрон ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минобороны. Там добавили, что 37 беспилотников было сбито в Ростовской области, 20 — в Брянской, два — в Воронежской, по одному — в Белгородской и Орловской областях.
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