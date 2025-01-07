07 января 2025

Бастрыкин затребовал доклад после массового заболевания пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин вмешался в расследование по делу о болезни пермяков
Александр Бастрыкин вмешался в расследование по делу о болезни пермяков Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах, при которых пермяки массово заболели сальмонеллезом. Все они до болезни ели в пекарне «Хлебница».

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования и предварительных результатах», — сообщается в официальных соцсетях СКР. Ранее в пермском управлении было возбуждено уголовное дело, в больнице находятся десятки человек.

С жалобами на свое состояние пермяки стали обращаться в конце декабря 2024 года. Все они признались врачам, что до этого ели в сети пермских пекарен «Хлебница». Три из них были закрыты по решению суда. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшие признались, что покупали в пекарнях перед болезнью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах, при которых пермяки массово заболели сальмонеллезом. Все они до болезни ели в пекарне «Хлебница». «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования и предварительных результатах», — сообщается в официальных соцсетях СКР. Ранее в пермском управлении было возбуждено уголовное дело, в больнице находятся десятки человек. С жалобами на свое состояние пермяки стали обращаться в конце декабря 2024 года. Все они признались врачам, что до этого ели в сети пермских пекарен «Хлебница». Три из них были закрыты по решению суда. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшие признались, что покупали в пекарнях перед болезнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...