Бастрыкин затребовал доклад после массового заболевания пермяков

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах, при которых пермяки массово заболели сальмонеллезом. Все они до болезни ели в пекарне «Хлебница».
«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования и предварительных результатах», — сообщается в официальных соцсетях СКР. Ранее в пермском управлении было возбуждено уголовное дело, в больнице находятся десятки человек.
С жалобами на свое состояние пермяки стали обращаться в конце декабря 2024 года. Все они признались врачам, что до этого ели в сети пермских пекарен «Хлебница». Три из них были закрыты по решению суда. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшие признались, что покупали в пекарнях перед болезнью.
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