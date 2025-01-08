08 января 2025

В Златоусте умерла ветеран челябинской журналистики

© Служба новостей «URA.RU»
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Скончалась ветеран челябинской журналистики
Скончалась ветеран челябинской журналистики Фото:

Скончалась ветеран журналистики Челябинской области Валентина Согрина. Об этом URA.RU сообщили в региональном союзе журналистов.

«Скончалась Валентина Павловна Согрина, ветеран редакции газеты „Златоустовский рабочий“, член региональной общественной организации „Союз журналистов Челябинской области“. Она умерла 8 января на 79-м году жизни», — сообщили в организации.

В редакцию «Златоустовского рабочего» Согрина пришла сразу после окончания факультета журналистики Уральского государственного университета и несколько десятилетий проработала корреспондентом и обозревателем. Некоторое время работала в областных газетах, затем снова вернулась в златоустовскую редакцию. На сайте «Златоустовского рабочего» сообщается, что память о ветеране сотрудники редакции сохранят в своих сердцах.

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Скончалась ветеран журналистики Челябинской области Валентина Согрина. Об этом URA.RU сообщили в региональном союзе журналистов. «Скончалась Валентина Павловна Согрина, ветеран редакции газеты „Златоустовский рабочий“, член региональной общественной организации „Союз журналистов Челябинской области“. Она умерла 8 января на 79-м году жизни», — сообщили в организации. В редакцию «Златоустовского рабочего» Согрина пришла сразу после окончания факультета журналистики Уральского государственного университета и несколько десятилетий проработала корреспондентом и обозревателем. Некоторое время работала в областных газетах, затем снова вернулась в златоустовскую редакцию. На сайте «Златоустовского рабочего» сообщается, что память о ветеране сотрудники редакции сохранят в своих сердцах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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