В Златоусте умерла ветеран челябинской журналистики

Скончалась ветеран журналистики Челябинской области Валентина Согрина. Об этом URA.RU сообщили в региональном союзе журналистов.
«Скончалась Валентина Павловна Согрина, ветеран редакции газеты „Златоустовский рабочий“, член региональной общественной организации „Союз журналистов Челябинской области“. Она умерла 8 января на 79-м году жизни», — сообщили в организации.
В редакцию «Златоустовского рабочего» Согрина пришла сразу после окончания факультета журналистики Уральского государственного университета и несколько десятилетий проработала корреспондентом и обозревателем. Некоторое время работала в областных газетах, затем снова вернулась в златоустовскую редакцию. На сайте «Златоустовского рабочего» сообщается, что память о ветеране сотрудники редакции сохранят в своих сердцах.
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