В Перми увеличились сроки доставки товаров Wildberries

09 января 2025 в 20:48 Размер текста - 17 +

Время ожидания доставки увеличилось до 5-6 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сроки доставки многих товаров на маркетплейсе Wildberries увеличились в два раза. Время ожидания составляет 5-6 дней, сообщили URA.RU читатели. «Заказала товары в пункт выдачи на улице Тимирязева. Обычно время доставки составляло 2-3 дня, а сейчас товары обещают привезти только через 5-6 дней», — рассказала URA.RU пермячка Алиса. По словам читательницы Анастасии, такая же ситуация наблюдается в пункте выдачи на улице Куйбышева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, в связи с ростом числа заказов компания увеличивает количество транспорта, курьеров и водителей для своевременной доставки. Сейчас в Пермском крае не наблюдается резких изменений в средних сроках доставки, но, несмотря на предпринятые меры, время доставки некоторых заказов может временно увеличиться. Специалисты продолжают работать над совершенствованием алгоритмов, прогнозирующих время доставки товаров в пункты выдачи, что позволит еще точнее информировать клиентов о точных сроках. Ранее URA.RU рассказывало, что перед Новым годом пермяки стали получать товары на маркетплейсе Wildberries с задержкой. Доставку некоторых товаров перенесли с 30 декабря на 2 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сроки доставки многих товаров на маркетплейсе Wildberries увеличились в два раза. Время ожидания составляет 5-6 дней, сообщили URA.RU читатели. «Заказала товары в пункт выдачи на улице Тимирязева. Обычно время доставки составляло 2-3 дня, а сейчас товары обещают привезти только через 5-6 дней», — рассказала URA.RU пермячка Алиса. По словам читательницы Анастасии, такая же ситуация наблюдается в пункте выдачи на улице Куйбышева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, в связи с ростом числа заказов компания увеличивает количество транспорта, курьеров и водителей для своевременной доставки. Сейчас в Пермском крае не наблюдается резких изменений в средних сроках доставки, но, несмотря на предпринятые меры, время доставки некоторых заказов может временно увеличиться. Специалисты продолжают работать над совершенствованием алгоритмов, прогнозирующих время доставки товаров в пункты выдачи, что позволит еще точнее информировать клиентов о точных сроках. Ранее URA.RU рассказывало, что перед Новым годом пермяки стали получать товары на маркетплейсе Wildberries с задержкой. Доставку некоторых товаров перенесли с 30 декабря на 2 января.