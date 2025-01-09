В Челябинской области главному инженеру готовы платить почти полмиллиона рублей

В Челябинской области готовы платить главному инженеру 480 тысяч рублей. Об этом сообщают издания по поиску работы.
«Требуется главный инженер. Опыт работы от одного года. Заработная плата от 480 000 рублей до вычета налогов», — сообщает сайт HeadHunter.
Среди обязанностей будущего работника — создание эффективной службы главного инженера, управление горным производством, разработка паспортов горных работ и ряд других. Ему предлагается полный соцпакет, спецодежда и общежитие. При этом график довольно суровый — шестидневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего дня по 11 часов.
Место работы — карьер «Курасан» в Верхнеуральском районе. Работодатель — группа компаний «Южуралзолото». При этом рейтинг на сайте у работодателя не самый высокий. Пользователи ресурса оценивают его в 3,4 балла по пятибалльной шкале.
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